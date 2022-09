Fortuna Sittard heeft zich versterkt met Oguzhan Özyakup. De 29-jarige middenvelder was transfervrij na zijn vertrek bij Besiktas en tekent voor twee jaar bij de Limburgers. Özyakup was eerder in Nederland actief voor AZ en Feyenoord.

"Na bijna tien seizoenen in Turkije te hebben gespeeld, was het mijn wens om terug te keren naar Nederland", zegt Özyakup donderdag op de site van Fortuna. "Nu is het aan mij om alles te geven voor deze club en er samen met mijn nieuwe ploeggenoten een mooi seizoen van te maken."



Technisch manager Sjoerd Ars vertelt dat Fortuna nog op zoek was naar een "voetballende middenvelder". "Oguzhan heeft bewezen over die kwaliteiten te beschikken. Daarnaast voegen we een bak aan ervaring toe met zijn komst, met meer dan driehonderd wedstrijden in het shirt van Besiktas."



Özyakup verliet in 2008 de jeugdopleiding van AZ voor die van Arsenal. Hij kwam tot twee duels in de hoofdmacht van de Londenaren. De 43-voudig international van Turkije verkaste in 2012 naar Besiktas. In totaal speelde Özyakup 310 wedstrijden voor de Turkse topclub. In 2020 speelde hij nog een half jaar op huurbasis voor Feyenoord.

Fortuna heeft deze zomer al veel versterkingen gehaald, onder wie de Turkse spits Burak Yilmaz. De club staat onder leiding van de Turkse zakenman Isitan Gün. Tot nu toe presteert Fortuna slecht in de Eredivisie. De club staat na vier nederlagen onderaan in de competitie.