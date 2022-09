Ajax heeft donderdag de komst van Florian Grillitsch afgerond. De Oostenrijkse middenvelder, die transfervrij was nadat zijn contract bij Hoffenheim afliep, tekent een contract voor een jaar (met een optie op twee extra seizoenen) in de Johan Cruijff ArenA.

Grillitsch speelde vijf seizoenen voor Hoffenheim, waar hij in twee periodes al samenwerkte met Ajax-trainer Alfred Schreuder. De 33-voudig international stond ook in de belangstelling van Feyenoord.

Ajax was op zoek naar een middenvelder vanwege het vertrek van Ryan Gravenberch naar Bayern München. Bovendien trekt Chelsea aan Edson Álvarez, al willen de Amsterdammers de Mexicaan koste wat kost behouden.

Bij Hoffenheim kwam Grillitsch tot 151 officiële wedstrijden (acht goals, elf assists). De oud-speler van Werder Bremen maakte in maart 2017 zijn debuut als international en was vorig jaar met Oostenrijk present op het EK, waarop hij tegen onder meer Nederland speelde.

Foto: Photo Ajax Niels Boersema

Ajax verwelkomde woensdag al Ocampos

Grillitsch is de tweede Ajax-aanwinst in twee dagen. De landskampioen presenteerde woensdag, de dag waarop de transfermarkt in Nederland sloot, Sevilla-aanvaller Lucas Ocampos. De Argentijn werd na een soap gehuurd met een optie tot koop.

Dankzij de transfervrije status van Grillitsch kon de 27-jarige middenvelder na het verstrijken van de deadline nog worden vastgelegd. In de Europese topcompetities sluit de markt donderdag om middernacht.

Normaal gesproken is Grillitsch de laatste zomerse nieuweling bij Ajax, dat eerder Jorge Sánchez, Ahmetcan Kaplan, Calvin Bassey, Owen Wijndal, Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Francisco Conceição en Lorenzo Lucca aantrok.