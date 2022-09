De voetbalsters van Ajax hebben het donderdag bij de loting voor de tweede en laatste voorronde in de Champions League niet getroffen. De Amsterdammers nemen het op tegen het Arsenal van Vivianne Miedema.

Het gaat in de laatste voorronde om een tweeluik. De eerste wedstrijd tussen Ajax en Arsenal is op dinsdag 20 of woensdag 21 september in Londen. De return staat woensdag 28 of donderdag 29 september in Amsterdam op het programma.

De winnaar van de krachtmeting plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Women's Champions League. De groepsfase start op 19 of 20 oktober.

Ajax Vrouwen plaatste zich eind augustus voor de tweede voorronde door in een mini-toernooi af te rekenen met Kristianstads DFF en Eintracht Frankfurt. Tegen Frankfurt zorgde Eshly Bakker in blessuretijd met een omhaal voor de winnende treffer (2-1).

De voetbalsters van Ajax deden in het seizoen 2020/2021 voor het laatst mee aan het hoofdtoernooi van de Champions League. Voor een plek bij de laatste zestien verloren de Amsterdammers toen van Bayern München.

Miedema haalde vorig seizoen met Arsenal de kwartfinales, maar daarin was VfL Wolfsburg over twee wedstrijden te sterk.