Vier dagen voor de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland spelen de Oranjevrouwen een oefeninterland tegen Schotland. Na het teleurstellend verlopen EK hoopt de nieuwe bondscoach Andries Jonker vrijdag herstel te zien bij Nederland, al benadrukt hij geen tovenaar te zijn.

Kennismaken, trainen, praten, overleggen en nadenken over de speelwijze, de opstelling en de aanvoerders. En dat allemaal in negen dagen tijd, onder hoogspanning van de cruciale WK-kwalificatiewedstrijd tegen IJsland van komende dinsdag.

De taak van de nieuwe bondscoach Jonker bij de Oranjevrouwen laat zich het best omschrijven als een spoedklus. Maandag stond de opvolger van de ontslagen Mark Parsons voor het eerst op het trainingsveld.

Met zeven trainingen en een oefeninterland doet Jonker er alles aan om Oranje naar zijn hand te zetten voor de belangrijkste wedstijd van de komende maanden. Het duel met IJsland moet gewonnen worden voor directe plaatsing voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Anders resten de play-offs. Dat zou een afgang zijn voor de verliezend WK-finalist van drie jaar geleden.

Vrijdag volgt de eerste test voor Jonker en Nederland, als Oranje om 20.00 uur in Zwolle een oefeninterland tegen Schotland speelt. Ondanks het teleurstellend verlopen EK, waarop de titelverdediger in de kwartfinales roemloos werd uitgeschakeld, liet Jonker veel bij het oude. Hij koos voor dezelfde namen als Parsons op het EK en haalde zelfs de afgeserveerde Shanice van de Sanden en Kika van Es terug bij de selectie.

Jonker deed dat vooral om dagelijks op de training elf tegen elf te kunnen spelen. "Ik heb geen tijd om een langdurig proces op te zetten om uit te vogelen wat het beste functioneert. Het moet nu gebeuren", zei hij maandag na zijn eerste training in Zeist. "Het was daarom niet zo moeilijk."

Jonker hoopt op nieuw elan bij Oranje

Voor Jonker staat de oefeninterland tegen Schotland in het teken van de wedstrijd tegen IJsland. Hij kon maandag nog niet zeggen wie er zouden spelen en wie de aanvoerdersband zou dragen. Daarna was hij niet meer beschikbaar voor de pers. Het meespelen van de niet geheel topfitte Vivianne Miedema is bijvoorbeeld een vraagteken. "Maar ik hoop dat het enthousiasme, het elan en het voetbal een voorbode zijn voor waar we naartoe willen", zei hij er wel bij. "Maar ik kan niet toveren."

Met zijn directe aanpak en duidelijke manier van communiceren maakte Jonker al wel indruk tijdens zijn eerste dagen in Zeist. Na de mismatch met de praatgrage en onduidelijke Parsons hadden de spelers behoefte aan duidelijkheid. "Dan heb je geen vraagtekens meer en moet je het snot voor je ogen werken. Dan is er niet: wat moet ik hier doen en wat daar?", zei bijvoorbeeld Van de Sanden.

Voor de spelers hielp het de afgelopen dagen dat Jonker niets meer over het EK wilde horen. Hij wilde er ook niet met de pers over spreken, omdat hij de details van het mislukte toernooi niet kent. De voormalige rechterhand van Louis van Gaal wenste bovenal een nieuwe start te maken. "Het gaat er niet om wat er is gebeurd. Het gaat erom wat ik vind dat er moet gebeuren."

Jonker was na zijn eerste werkdag vooral in zijn nopjes met de houding van de spelers. "Ik ben blij dat ze willen, want dat bevestigt dat ik de juiste keuze heb gemaakt. Of ze mij duidelijk vinden, daar gaat het niet zozeer om."

Met de komst van Jonker heeft het vertrouwen bij Oranje in een goede afloop tegen IJsland een opkikker gekregen. Dat was eind juli na het EK wel anders. "We hebben een team dat IJsland kan verslaan", zei sterspeler Miedema vol bravoure. Tegen Schotland moeten daarvan de eerste contouren zichtbaar worden.