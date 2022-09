De Champions League-selecties voor het nieuwe seizoen, dat dinsdag van start gaat, tellen achttien Nederlanders in buitenlandse dienst. Twee van hen kunnen hun debuut maken in het miljoenenbal.

De twee Nederlanders die mogen hopen op hun eerste Champions League-minuten zijn Bayer Leverkusen-verdediger Jeremie Frimpong en Bjorn Meijer, die deze zomer FC Groningen verruilde voor Club Brugge. De 21-jarige Frimpong speelde met zijn vorige club Celtic wel al in de voorronde van het miljoenenbal.

Met liefst vier Nederlanders is Leverkusen de meest oranje gekleurde buitenlandse club dit Champions League-seizoen. De Nederlanders van Ajax, onder wie de ervaren Champions League-kracht Daley Blind (56 wedstrijden), zijn in dit overzicht buiten beschouwing gelaten.

Uiteraard is de vraag of alle achttien Nederlanders in actie zullen komen. Bovendien kan de lijst door transfers komende winter langer worden. Het wordt lastig om het aantal van 23 Nederlanders van vorig seizoen te evenaren. Toen speelde zelfs de relatief onbekende Solomon Owusu Bonnah namens RB Leipzig in de Champions League. Hij staat nu bij het Oostenrijkse Klagenfurt onder contract.

Nederlanders in CL-selecties buitenlandse clubs Bayer Leverkusen (4) - Mitchel Bakker, Timothy Fosu-Mensah, Jeremie Frimpong en Daley Sinkgraven

FC Barcelona (2) - Frenkie de Jong en Memphis Depay

Internazionale (2) - Denzel Dumfries en Stefan de Vrij

Club Brugge (2) - Noa Lang en Bjorn Meijer

Bayern München (2) - Matthijs de Ligt en Ryan Gravenberch

FC Kopenhagen (1) - Kevin Diks

Borussia Dortmund (1) - Donyell Malen

Liverpool (1) - Virgil van Dijk

Manchester City (1) - Nathan Aké

FC Sevilla (1) - Karim Rekik

Sporting CP (1) - Jeremiah St. Juste

Dieptepunt was in seizoen 1995/1996

De 23 Nederlanders van vorig seizoen is het grootste aantal ooit in de Champions League, die in de jaargang 1992/1993 de eerste editie kende. In 1995/1996 was er een dieptepunt met slechts één Nederlander in buitenlandse dienst. Eric Viscaal speelde dat jaar vier wedstrijden voor het Zwitserse Grasshopper, waaronder twee tegen Ajax.

Het nieuwe Champions League-seizoen begint dinsdag om 18.45 uur met de wedstrijden Borussia Dortmund-FC Kopenhagen en Dinamo Zagreb-Chelsea. Om 21.00 uur zijn er nog zes groepswedstrijden. Ajax opent het miljoenenbal woensdag om 18.45 uur met een thuiswedstrijd tegen Rangers FC.

Vanwege de start van het WK in Qatar, medio november, wordt de groepsfase van de Champions League veel sneller dan gebruikelijk afgewerkt.