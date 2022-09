Manchester City heeft zich donderdag vlak voor het verstrijken van de transferdeadline versterkt met Manuel Akanji. De 27-jarige verdediger komt over van Borussia Dortmund.

Met de transfer is volgens verschillende Engelse media een bedrag van 15 miljoen pond (17,3 miljoen euro) gemoeid. Akanji kwam sinds januari 2018 uit voor Borussia Dortmund, dat destijds 18 miljoen euro voor hem betaalde.

Akanji is van origine rechtsbenig, maar is ook met links comfortabel aan de bal. De Zwitserse international wordt daarmee een concurrent voor Nathan Aké, die tijdens de eerste twee competitieduels van Manchester City in de basis stond. Door een kleine blessure schitterde de Oranje-international gedurende de laatste duels door afwezigheid.

In een eerder stadium versterkte Manchester City zich onder anderen met linksback Sergio Gómez, aanvaller Julián Álvarez, defensieve middenvelder Kalvin Phillips en spits Erling Haaland, die woensdag tegen Nottingham Forest (6-0) zijn tweede achtereenvolgende hattrick realiseerde.

Manchester City bezit dertien punten na vijf Premier League-duels, twee minder dan koploper Arsenal. Zaterdag gaat de landskampioen op bezoek bij het stroef draaiende Aston Villa.

Engelse clubs kunnen nog tot en met 23.00 uur lokale tijd (0.00 uur in Nederland) spelers vastleggen.