Antony is dankbaar dat hij door zijn overgang naar Manchester United onder trainer Erik ten Hag blijft spelen. Ajax maakte dinsdag al melding van de transfer, maar donderdag werd het laatste papierwerk pas afgerond.

"Dit is een fantastisch moment in mijn carrière. Ik ga spelen voor een van de meest iconische clubs ter wereld", vertelt Antony op de website van Manchester United.

De 22-jarige Antony, die voor vijf seizoenen getekend heeft op Old Trafford, dankt zijn familie, voormalig medespelers en zijn vroegere coaches en is ook lovend over Ajax. "Mijn tijd bij Ajax was schitterend, ik zal de club altijd dankbaar zijn voor het vertrouwen."

Toch vertrok hij niet op een prettige manier bij Ajax, dat een recordbedrag (minimaal 95 miljoen euro) voor hem ontving. De aanvaller weigerde te spelen voor de ploeg van trainer Alfred Schreuder.

"Ik ben klaar voor een nieuwe uitdaging", zegt Antony. "Ik kan niet wachten om mijn nieuwe teamgenoten te ontmoeten en een aandeel te hebben in toekomstige successen van United."

Antony bij het ondertekenen van zijn contract. Antony bij het ondertekenen van zijn contract. Foto: Getty Images

'Hij is een van de grootste talenten van Europa'

Het feit dat hij onder Ten Hag blijft spelen, geeft Antony vertrouwen dat hij nog beter kan worden bij United. De twee werkten twee seizoenen samen bij Ajax, dat hem overnam van São Paulo.

"Spelen onder Ten Hag was perfect voor mijn ontwikkeling. Zijn stijl van voetbal en coaching haalt het beste in mij boven. Ik ben enthousiast over wat hij vertelde en zijn plannen en de ambitie in Manchester."

Ook Manchester United is uiteraard verheugd over de komst van Antony. "Antony is en van de meest grootste talenten van Europa", zegt directeur John Murtough. "Hij past precies in het profiel dat Ten Hag nodig heeft om te bouwen aan een dynamisch en aanvallend team."

Het is nog niet duidelijk wanneer Antony zijn debuut kan maken voor Manchester United, want hij is nog in afwachting van zijn werkvergunning. De uitwedstrijd tegen Leicester City van donderdagavond komt hoe dan ook te vroeg. De ploeg van Ten Hag speelt zondag thuis tegen Arsenal.