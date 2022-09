Kasper Dolberg heeft donderdag zijn overstap naar Sevilla afgerond. De Spaanse subtopper huurt de spits dit seizoen van OGC Nice, met optie tot koop.

De 24-jarige Dolberg speelde sinds de zomer van 2019 voor Nice, dat hem toen overnam van Ajax. De Deen was dit seizoen niet verzekerd van speeltijd bij de club uit de Ligue 1. Hij heeft in totaal 85 officiële duels achter zijn naam staan voor Nice en was daarin goed voor 24 doelpunten en zeven assists.

Sevilla toont zich in de slotfase van de zomerse transfermarkt sowieso actief. De enkelvoudig landskampioen maakte woensdag al de komst van Adnan Januzaj bekend. Daartegenover stond het vertrek van Lucas Ocampos op huurbasis naar Ajax.

De carrière van Dolberg begon in 2015 bij het Deense Silkeborg, waar hij op zeventienjarige leeftijd debuteerde. Na drie wedstrijden werd hij weggeplukt door Ajax. Dolberg begon in de jeugd van de Amsterdammers en maakte in de zomer van 2016 zijn debuut in de hoofdmacht.

In totaal kwam Dolberg tot 119 officiële duels, waarin hij 45 keer scoorde. De stoïcijnse spits veroverde in het seizoen 2018/2019 de dubbel met Ajax en won in 2019 ook de Johan Cruijff Schaal. Dolberg haalde in 2017 met Ajax de finale van de Europa League, die met 2-0 werd verloren van Manchester United.

Door zijn transfer naar Sevilla kan Dolberg dit seizoen in de Champions League uitkomen. De Spaanse ploeg zit in een poule met Manchester City, Borussia Dortmund en FC Kopenhagen. In La Liga pakte Sevilla na drie speelronden nog maar één punt.