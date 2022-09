Cody Gakpo lijkt te hebben besloten bij PSV te blijven. Volgens VI, het Eindhovens Dagblad en The Athletic heeft de 23-jarige aanvaller een streep gehaald door een transfer.

Leeds United en Southampton waren de afgelopen dagen in de race om Gakpo in te lijven. In de weken daarvoor werd onder meer Manchester United in verband gebracht met de aanvaller.

Nederlandse clubs mogen sinds middernacht geen spelers meer aantrekken, maar in Engeland is de markt nog geopend tot middernacht.

Woensdag was Gakpo nog drie keer trefzeker in het Eredivisie-duel van PSV met FC Volendam (7-1-zege). Met zes treffers leidt de Oranje-international de dans op de topscorerslijst.

"Er zijn veel dingen gebeurd in deze transferwindow. Het is misschien niet ideaal voor mij en de club (dat het zo lang duurt, red.), maar we komen er samen hoe dan ook goed uit. Ik moet goed kijken wat het beste is voor mij", vertelde Gakpo woensdag aan ESPN na het duel met FC Volendam.

De verbintenis van de 23-jarige Gakpo bij PSV loopt door tot medio 2026.

PSV was deze zomer heel actief op de transfermarkt

De formatie van Ruud van Nistelrooij is na vier speelronden nog zonder puntenverlies in de Eredivisie. Het hoofdtoernooi van de Champions League werd vorige week echter gemist door een 0-1-nederlaag tegen Rangers FC.

PSV trok deze transferperiode onder meer Xavi Simons (Paris Saint-Germain), Luuk de Jong (Sevilla), Guus Til (Spartak Moskou, was verhuurd aan Feyenoord), Jarrad Branthwaite (Everton, huur), Sávio (Troyes, huur) en Anwar El Ghazi (Aston Villa) aan.

Daarentegen lieten onder anderen Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Eran Zahavi (Maccabi Tel Aviv) en Ritsu Doan (SC Freiburg) de club achter zich. Chelsea zou nog azen op Ibrahim Sangaré, die recent zijn contract verlengde tot medio 2027.