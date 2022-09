Na de 7-1-zege op FC Volendam deelde PSV-trainer Ruud van Nistelrooij woensdagavond een pluim uit aan Xavi Simons. De negentienjarige aanvaller maakte twee doelpunten en staat na vier speelronden in de Eredivisie al op zes treffers.

"Ik ben niet eens verrast. Voordat we hem aantrokken, had ik al veel van hem gezien", vertelde Van Nistelrooij voor de camera van ESPN.

"Ik zag dat zijn potentieel groot en fantastisch is. Verder wist ik dat hij karakterologisch goed in elkaar zit. En als je dan goed traint en goed met je vak bezig bent, kun je grote stappen zetten. Dat doet hij."

Simons is de eerste Eredivisie-speler met minimaal zes doelpunten in zijn eerste vier duels sinds Georgi Hristov namens NEC in 2000. De laatste Nederlanders die dit voor elkaar kregen, waren Pim Waayenberg (DWS) en Gerrie Kattestaart (Go Ahead, toen nog zonder 'Eagles' erachter) in 1966.

"We kenden natuurlijk een droomstart", refereerde Simons aan zijn 1-0 in de eerste minuut. "Het is allemaal niet makkelijk, maar ik heb mooie statistieken."

Van Nistelrooij kon uiteraard alleen maar tevreden zijn met de royale overwinning. "Een mooie avond. Voor ons als staf, voor de spelers en voor het publiek. Ik heb genoten van het spel en de prachtige doelpunten."

PSV legde Xavi Simons vast tot medio 2027. PSV legde Xavi Simons vast tot medio 2027. Foto: Pro Shots

Foutloos PSV speelt zaterdag tegen FC Twente

PSV is na vier speelronden nog altijd zonder puntenverlies. Zaterdagavond gaat de formatie van Van Nistelrooij op bezoek bij FC Twente.

Het is de vraag of Ibrahim Sangaré en Cody Gakpo dan nog deel uitmaken van de selectie. Sangaré staat in de belangstelling van Chelsea, terwijl Southampton en Leeds United azen op Gakpo. De Engelse clubs mogen nog tot middernacht spelers aantrekken.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie