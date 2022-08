Ajax is er woensdag op Deadline Day na een ware transfersoap toch nog in geslaagd om Lucas Ocampos binnen te halen. De Amsterdammers huren de Argentijnse aanvaller met optie tot koop voor de rest van het seizoen van Sevilla. Daartegenover staat dat de komst van Benfica-keeper Odisseas Vlachodimos van de baan lijkt.

Ajax en Sevilla waren het dinsdag al eens geworden over een transfersom van circa 20 miljoen euro voor de 28-jarige Ocampos. Woensdagochtend maakten De Telegraaf en VI bekend dat de raad van commissarissen (rvc) van Ajax weigerde goedkeuring te verlenen, waarna de al in Amsterdam aanwezige Ocampos terug naar Spanje vloog.

Een transfer leek van de baan, maar Sevilla besloot Ajax tegemoet te komen. De Spaanse subtopper had met Adnan Januzaj al een opvolger in huis gehaald en moest Ocampos van de hand doen om de oud-speler van Manchester United in te kunnen schrijven in La Liga.

Hoewel Sevilla volgens De Telegraaf en VI ook akkoord wilde gaan met een transfersom van 15 miljoen euro, wilde de rvc van Ajax alleen groen licht geven voor een huurovereenkomst. Daar zijn de Amsterdammers en Sevilla dan ook op uitgekomen.

De 28-jarige Ocampos speelde sinds de zomer van 2019 voor Sevilla, dat hem overnam van Olympique de Marseille. De tienvoudig international van Argentinië droeg eerder ook het shirt van River Plate, AS Monaco, Genoa en AC Milan. In dienst van Sevilla kwam Ocampos tot 135 wedstrijden, waarin hij 34 keer scoorde en 15 assists leverde.

Met Ocampos heeft Ajax alsnog een vervanger voor Antony in huis gehaald. De Braziliaanse rechtsbuiten werd voor 95 miljoen euro (exclusief bonussen) aan het Manchester United van trainer Erik ten Hag verkocht.

Lucas Ocampos wordt voor de rest van het seizoen gehuurd, met optie tot koop. Lucas Ocampos wordt voor de rest van het seizoen gehuurd, met optie tot koop. Foto: Ajax Images

Ajax lijkt naast Benfica-keeper Vlachodimos te grijpen

Terwijl Ocampos zich speler van Ajax mag noemen, lijkt Odisseas Vlachodimos voorlopig keeper van Benfica te blijven. De Amsterdammers waren het naar verluidt eens met de Portugezen over een transfersom van 10 miljoen euro voor de Grieks international, maar het is ze naar verluidt niet gelukt om hem voor de transferdeadline te strikken.

Vlachodimos is al enige tijd de eerste doelman van Benfica. Met Remko Pasveer, Maarten Stekelenburg en Jay Gorter heeft Ajax weliswaar drie keepers in de selectie, maar eerste doelman Pasveer en reservekeeper Stekelenburg zitten in de herfst van hun carrière en Gorter maakte tot dusver nog geen geweldige indruk.

De verwachting is dat Ajax donderdag nog wel de komst van Florian Grillitsch aankondigt. De middenvelder komt waarschijnlijk transfervrij over van TSG 1899 Hoffenheim, waardoor de 36-voudig landskampioen hem niet per se voor het sluiten van de transfermarkt vast hoefde te leggen.

De vraag is vooral of Ajax donderdag nog belangrijke spelers kwijt gaat raken. De Telegraaf en The Athletic meldden woensdag dat Chelsea een bod van 50 miljoen euro heeft uitgebracht op middenvelder Edson Álvarez.

In Engeland sluit de transfermarkt donderdagavond pas, waardoor Nederlandse clubs nog spelers kwijt kunnen raken. Ook Mohammed Kudus wordt in verband gebracht met een overgang naar de Premier League. De middenvelder ontbrak woensdag zelfs op de training om een transfer naar Everton te forceren.