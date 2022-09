Jørgen Strand Larsen heeft zijn gewenste transfer naar Celta de Vigo te pakken. FC Groningen verkoopt de 22-jarige spits naar verluidt voor minimaal 11 miljoen euro, een recordbedrag voor de 'Trots van het Noorden'.

Strand Larsen werd al weken gelinkt aan een vertrek bij FC Groningen. De club weigerde maandag nog een bod van Celta, waarna de spits dinsdag niet op de training verscheen. Nadien zijn de clubs alsnog tot een akkoord gekomen.

Door zijn overstap naar Celta is Strand Larsen verantwoordelijk voor de duurste uitgaande transfer in de geschiedenis van Groningen. Het record stond op naam van spits Marcus Berg, die in 2009 voor 10 miljoen euro naar het Duitse Hamburger SV verkaste.

"Als dergelijke bedragen op tafel komen, moet je diverse belangen zeer goed afwegen", zegt technisch directeur Mark-Jan Fledderus. "Met deze transferopbrengst kunnen wij het fundament onder de club nog sterker maken én denken wij de kans op duurzaam succes in de komende jaren te vergroten door verder te investeren óp en buiten het veld."

Strand Larsen kwam in september 2020 voor 1,1 miljoen euro van het Noorse Sarpsborg 08 naar Groningen. De eenmalig Noors international speelde 71 wedstrijden voor de Eredivisie-club en maakte daarin 27 doelpunten.

Groningen had al voorgesorteerd op de transfer van Strand Larsen. Woensdagavond maakte de club de komst van tienvoudig Amerikaans international Ricardo Pepi bekend. De negentienjarige spits wordt voor een jaar gehuurd van FC Augsburg.