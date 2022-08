FC Twente heeft woensdagavond op simpele wijze drie punten gepakt tegen Excelsior. In De Grolsch Veste won de ploeg van coach Ron Jans met 4-0, mede dankzij een openingstreffer na slechts vijftien seconden.

Excelsior trapte af, waarna Denilho Cleonise profiteerde van geklungel van Redouan El Yaakoubi. De Twente-aanvaller schoot de bal na vijftien seconden al achter doelman Stijn van Gassel.

Excelsior was nog niet bekomen van de tegentreffer of het stond al 2-0 via Christos Tzolis. Na een uur spelen besliste Václav Cerný het duel in het voordeel van Twente door een voorzet van Gijs Smal tot doelpunt te promoveren: 3-0. In blessuretijd maakte Cerný ook nog de 4-0.

Door de ruime overwinning klimt Twente met negen punten uit vier wedstrijden naar de vijfde plek in de Eredivisie. Excelsior bezet de zevende plaats.

Václav Cerný maakte de 3-0 na een voorzet van Gijs Smal. Foto: ANP

Twente razendsnel op voorsprong

FC Twente aasde op revanche na twee tegenvallende resultaten op rij. De tukkers werden vorige week donderdag Europees uitgeschakeld door een 0-0-gelijkspel tegen Fiorentina in de play-offs van de Conference League, terwijl zondag met 1-0 werd verloren op bezoek bij promovendus FC Volendam.

Woensdagavond had Twente geen kind aan Excelsior. Na vijftien seconden kon het thuispubliek al juichen na een fout van El Yaakoubi. De verdediger van Excelsior verspeelde vlak voor zijn eigen strafschopgebied de bal op knullige wijze, waarna Cleonise de bal binnenschoot.

De verdediging van Excelsior zag er enkele minuten later opnieuw slecht uit. Twente kon eenvoudig richting het doel van Van Gassel oprukken, waarna Tzolis op aangeven van Ricky van Wolfswinkel de 2-0 maakte. Het doelpunt werd eerst afgekeurd vanwege buitenspel, maar na ingrijpen van de VAR bleef de goal staan.

Excelsior leek snel iets terug te doen via Couhaib Driouech, maar de goal van de aanvaller werd geannuleerd wegens buitenspel. Twente had daarna niets meer te vrezen van de bezoekers, die slechts sporadisch gevaarlijk werden.

In de tweede helft liep de thuisploeg zelfs uit naar 4-0 via twee goals van Cerný. De invaller kreeg na een uur spelen bij een voorzet van Smal alle ruimte en kon simpel binnenschieten. In de extra tijd verzorgde Cerný het slotakkoord door de bal op te pikken en die langs Van Gassel te schieten.