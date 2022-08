Paris Saint-Germain heeft woensdag in de Ligue 1 overtuigend afgerekend met Toulouse. Met dank aan de sterrenvoorhoede won de ploeg uit Parijs met 0-3. In de Serie A slaagde Napoli er voor de tweede wedstrijd op rij niet in te winnen.

Met basisspelers Stijn Spierings (oud-RKC), Branco van den Boomen (oud-FC Eindhoven), Zakaria Aboukhlal (oud-AZ) en Thijs Dallinga (oud-Excelsior) hield Toulouse in de openingsfase goed stand tegen PSG. De Parijzenaars stonden met Lionel Messi, Kylian Mbappé en Neymar aan de aftrap.

In de 37e minuut vond de sterrenvoorhoede van PSG voor de eerste keer een opening in de defensie van de thuisploeg. Messi lanceerde Neymar, die in de verre hoek raak schoot en zijn zevende competitiedoelpunt van het seizoen maakte.

Kort na rust was Messi opnieuw de aangever, ditmaal op Mbappé. De Franse spits verdubbelde de score met een hard en laag schot. Juan Bernat zette de eindstand in de blessuretijd op het bord: 3-0.

Met de ruime zege herstelde PSG zich van het puntenverlies van afgelopen weekend tegen AS Monaco (1-1). De regerend landskampioen is met dertien punten uit vijf wedstrijden voorlopig de koploper in de Ligue 1.

Het Olympique de Lyonnais van Peter Bosz rekende eerder op de dag af met Auxerre. Tetê opende in de 29e minuut de score op aangeven van Karl Toko Ekambi, die in de 72e minuut de score zelf verdubbelde. Verder dan een aansluitingstreffer van Mathias Autret kwam Auxerre in de slotfase niet.

Napoli verspeelde opnieuw punten in de Serie A. Foto: AFP

Napoli verspeelt punten, Milik trefzeker voor 'Juve'

Bij Napoli-Lecce zagen de bezoekers Lorenzo Colombo in de 25e minuut een strafschop missen en tekende het twee minuten later via Eljif Elmas zelf voor de openingsgoal. De treffer van de middenvelder was niet genoeg voor de overwinning, omdat Colombo na ruim een half uur voor de 1-1 zorgde.

Door het tweede gelijkspel op rij is er weinig over van de geweldige seizoensstart van Napoli. De opponent van Ajax in de Champions League begon het seizoen met twee ruime zeges (2-5 tegen Hellas Verona en 4-0 tegen Monza), maar speelde afgelopen zondag al doelpuntloos gelijk tegen Fiorentina.

Bij Juventus-Spezia was er opnieuw een hoofdrol weggelegd voor Dusan Vlahovic, die net als zaterdag tegen AS Roma (1-1) uit een vrije trap scoorde. Hij is de eerste speler van Juventus die in twee opeenvolgende Serie A-duels tot scoren komt uit een directe vrije trap sinds Andrea Pirlo in 2012.

Na de openingstreffer van Vlahovic in de negende minuut bleef de 1-0-stand lang op het bord staan, tot invaller Arkadiusz Milik in de blessuretijd voor het slotakkoord zorgde. De Pool draaide weg bij zijn directe tegenstander en schoot zijn eerste treffer in Turijnse dienst overtuigend binnen.

Juventus is net als Napoli nog ongeslagen in het huidige Serie A-seizoen. De Italiaans recordkampioen staat na vier duels op acht punten en bezet daarmee voorlopig de vierde plaats. Napoli staat op basis van een beter doelsaldo derde.

