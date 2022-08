Vincent Janssen heeft woensdag met twee doelpunten een belangrijke bijdrage geleverd aan een 4-2-overwinning van Royal Antwerp in de topper tegen Union Saint-Gilloise. Jurgen Ekkelenkamp had met twee assists ook een flink aandeel in de zege van de ploeg van trainer Mark van Bommel, die na zes wedstrijden zonder puntenverlies aan kop gaat in de Jupiler Pro League. In de Duitse DFB-Pokal maakte Ryan Gravenberch zijn eerste doelpunt voor Bayern München.

Janssen begon dit seizoen als bankzitter, maar zondag tegen KAA Gent mocht hij voor het eerst starten en maakte hij zijn eerste goal in Belgische dienst. Tegen Union was het twee keer raak voor de 28-jarige spits, die in juni - toen nog als speler van het Mexicaanse Monterrey - verrassend terugkeerde in het Nederlands elftal.

Janssen maakte zijn doelpunten tegen Union in de eerste helft. Na een kwartier tekende hij op aangeven van Ekkelenkamp voor de 2-0 en vlak voor het rustsignaal benutte hij een strafschop (4-1). De 1-0 was een eigen doelpunt van de Nederlandse Union-verdediger Bart Nieuwkoop.

Bij de 3-1 van Sam Vines in de 42e minuut was Ekkelenkamp ook de man van de assist. Namens Union, dat vorig seizoen als promovendus lang meestreed om de landstitel, scoorden Siebe Van der Heyden (2-1) en Dennis Eckert (4-2). Union kreeg ook nog eens twee keer rood. De Ivoriaan Lazare Amani moest al in de 38e minuut het veld verlaten en de Nederlandse invaller Oussama El Azzouzi zag in de slotfase rood.

De twee goals van Janssen zijn een opsteker voor de oud-AZ'er in de hoop op een plek in de Oranjeselectie. Bondscoach Louis van Gaal maakt vrijdag zijn voorlopige selectie bekend voor de Nations League-interlands tegen Polen (22 september) en België (25 september). Op 16 september volgt het definitieve keurkorps.

Stand boven in Jupiler Pro League 1. Royal Antwerp 6-18 (+9)

2. Racing Genk 6-15 (+11)

3. Club Brugge 6-13 (+6)

4. OH Leuven 6-10 (+2)

5. Union 6-10 (-2)

6. Anderlecht 5-9 (+5)

Ryan Gravenberch maakt zijn eerste doelpunt voor Bayern München. Ryan Gravenberch maakt zijn eerste doelpunt voor Bayern München. Foto: Getty Images

Basisplaatsen Gravenberch en De Ligt bij Bayern

Gravenberch moet ook hopen dat Van Gaal hem bij Oranje haalt, nadat de vorige twee interlandperiodes ontbrak. De twintigjarige middenvelder kreeg in de bekerwedstrijd tegen Viktoria Köln, dat uitkomt op het derde niveau, de kans vanaf de aftrap en bekroonde dat door in de 35e minuut de 1-0 te maken in het RheinEnergie Stadion. Hij schoot beheerst binnen.

Naast Gravenberch hadden ook Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui een basisplaats bij Bayern München.

Vlak voor rust zette Mathys Tel Bayern op een 0-2-voorsprong en in de achtste minuut na rust maakte Sadio Mané de 0-3. De andere goals werden gemaakt door Jamal Musiala (0-4 in de 67e minuut) en Leon Goretzka (0-5 in de 82e minuut).