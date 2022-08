Erling Haaland heeft woensdagavond opnieuw een hoofdrol voor zich opgeëist bij Manchester City. De topspits had met een zuivere hattrick een belangrijke bijdrage aan de 6-0-overwinning op Nottingham Forest. Liverpool ontsnapte tegen Newcastle United in de slotseconden aan nieuw puntenverlies: 2-1.

De 22-jarige Haaland opende de score in de twaalfde minuut. Hij kwam goed voor zijn man bij de eerste paal en werkte behendig binnen. Iets meer dan tien minuten later tikte de van Borussia Dortmund overgekomen spits van dichtbij de 2-0 binnen en in de 38e minuut knikte hij van dichtbij raak op aangeven van John Stones.

Haaland is de eerste speler in ruim twaalf jaar die in één helft een 'perfecte' hattrick - scoren met links, rechts én het hoofd - noteert in de Premier League. Didier Drogba ging de Noor op 9 mei 2010 voor tegen Wigan Athletic (8-0). Haaland scoorde in het vorige competitieduel van City met Crystal Palace (4-2) ook al drie keer.

Door zijn nieuwe hattrick was het duel in het Etihad Stadium bij rust al gespeeld en Manchester City liep in de tweede helft verder weg bij Nottingham. João Cancelo maakte vijf minuten na rust de 4-0 en Julián Álvarez bepaalde de eindstand met twee doelpunten op 6-0.

Liverpool ontsnapt aan nieuw puntenverlies

Terwijl Manchester City opnieuw wist te overtuigen, kroop het Liverpool van Virgil van Dijk door het oog van de naald. De ploeg van manager Jürgen Klopp won door een doelpunt van Fabio Carvalho in de slotseconden met 2-1 van Newcastle United.

Alexander Isak, die deze week door Newcastle voor 70 miljoen euro werd overgenomen van Real Sociedad, opende in de 38e minuut de score bij zijn debuut. De voormalige spits van Willem II werd op randje buitenspel weggestuurd en rondde fraai af. Het antwoord van Liverpool volgde een kwartier na rust via Roberto Firmino, die raak schoot na terugleggen van Mohamed Salah.

In de slotfase leek de thuisploeg nieuw puntenverlies niet meer te voorkomen, maar scheidsrechter André Marriner liet lang doorspelen en Liverpool profiteerde optimaal. Carvalho stond na een scrimmage bij de tweede paal op de goede plek en knalde de bal via de onderkant van de lat in het doel.

Koploper Arsenal boekte een 2-1-overwinning op Aston Villa en is nog altijd zonder puntenverlies in de Premier League. Gabriel Martinelli zorgde in de 77e minuut voor de winnende treffer, enkele minuten nadat Douglas Luiz namens Aston Villa de gelijkmaker had aangetekend. De openingstreffer kwam na een half uur van Gabriel Jesus.