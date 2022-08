Zowel Ajax als PSV moet woensdag vrezen voor een laat vertrek van een basiskracht. Volgens De Telegraaf en het Engelse medium The Athletic heeft Chelsea 50 miljoen euro over voor Ajacied Edson Álvarez, terwijl het Eindhovens Dagblad en Voetbal International melden dat Chelsea ook voor PSV'er Ibrahim Sangaré in de markt is.

Ajax wil niet ingaan op het bod op de 24-jarige Álvarez, die eist dat de Amsterdammers met de Premier League-club om de tafel gaan. Bij 'The Blues' kan de verdedigende middenvelder het viervoudige verdienen van het salaris dat hij momenteel opstrijkt.

PSV zou het bod van 40 tot 45 miljoen euro van Chelsea nog in beraad hebben. De Eindhovense club zou Sangaré en Cody Gakpo niet allebei willen verkopen. Sangaré is dus afhankelijk van een eventueel vertrek van Gakpo, die woensdagavond zei dat hij snel duidelijkheid verwacht over zijn toekomst.

De situatie rondom Álvarez en Sangaré komt Ajax en PSV slecht uit. De Eredivisie-clubs hebben tot woensdag middernacht de tijd om spelers binnen te halen, terwijl de Premier League-clubs 24 uur langer de tijd hebben om spelers te contracteren.

Edson Álvarez wil net als Antony naar de Premier League. Edson Álvarez wil net als Antony naar de Premier League. Foto: Getty Images

Álvarez en Sangaré vaste krachten bij Ajax en PSV

Álvarez is dit seizoen een van de steunpilaren in het elftal van trainer Alfred Schreuder. Hij miste de eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen vanwege een schorsing, maar stond daarna in alle duels in de basis.

De poging van Chelsea is extra pikant, omdat Ajax en de Londense club er eerder deze transferperiode niet in slaagden om een akkoord te bereiken over de transfer van Hakim Ziyech. Ajax wilde Ziyech naar verluidt alleen huren, terwijl Chelsea de spelmaker voor een hoge transfersom wilde verkopen.

Ook de interesse voor Sangaré is opvallend, omdat de middenvelder uit Ivoorkust aan het begin van deze transferperiode nog voor 37 miljoen euro was op te pikken. Die afkoopclausule is begin augustus uit zijn contract gehaald en treedt pas in de zomer van 2023 weer in werking.

Sangaré is - net als Álvarez bij Ajax - een belangrijke kracht op het middenveld. Hij staat sinds september 2020 onder contract bij PSV en won tot nu toe met de Eindhovenaren twee keer de Johan Cruijff Schaal en één keer de KNVB-beker.