Ajax moet vrezen voor een laat vertrek van Edson Álvarez, die volgens De Telegraaf en het Engelse medium The Athletic in de belangstelling van Chelsea staat. De Mexicaan wil de stap naar de Premier League graag maken.

Chelsea zou bereid zijn om 50 miljoen euro te betalen voor de 24-jarige Álvarez, die eist dat Ajax met de Premier League-club om de tafel gaat. Bij Chelsea kan de middenvelder het viervoudige verdienen van het salaris dat hij momenteel opstrijkt.

Ajax wil na het vertrek van onder anderen Antony, Lisandro Martínez en Ryan Gravenberch geen spelers meer laten gaan. Ook Mohammed Kudus probeert een transfer naar Everton te forceren, maar de club wil de Ghanese middenvelder behouden.

De situatie rondom Álvarez en Kudus komt Ajax slecht uit. De Amsterdammers hebben tot woensdag middernacht om spelers binnen te halen, terwijl de Premier League-clubs 24 uur langer de tijd hebben om spelers te contracteren.

Edson Álvarez wil net als Antony naar de Premier League. Foto: Getty Images

Álvarez dit seizoen sterkhouder bij Ajax

Álvarez staat sinds juli 2019 onder contract bij Ajax en is dit seizoen een van de steunpilaren in het elftal van trainer Alfred Schreuder. Hij miste de eerste Eredivisie-wedstrijd van het seizoen vanwege een schorsing, maar stond daarna alle duels in de basis.

De poging van Chelsea is extra pikant, omdat Ajax en de Londense club er eerder deze transferperiode niet in slaagden om een akkoord te bereiken over de transfer van Hakim Ziyech. Ajax wilde Ziyech naar verluidt alleen huren, terwijl Chelsea de spelmaker voor een hoge transfersom wilde verkopen.

Het is een druk slot van de transferperiode bij Ajax. De regerend landskampioen hoopt zich zelf nog te versterken met Benfica-keeper Odisseas Vlachodimos en Sevilla-aanvaller Lucas Ocampos. Ook de transfervrije Florian Grillitsch zou op weg zijn naar Amsterdam.