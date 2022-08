Mario Balotelli heeft woensdag voor twee jaar getekend bij FC Sion. De Zwitserse club neemt de 32-jarige aanvaller over van het Turkse Adana Demirspor.

FC Sion betaalt naar verluidt ongeveer 2 miljoen euro voor Balotelli. Het wordt de elfde club voor de 36-voudig Italiaans international. Balotelli was eerder actief voor Lumezzane, Internazionale, Manchester City, AC Milan, Liverpool, OGC Nice, Olympique de Marseille, Brescia, Monza en Adana Demirspor.

Afgelopen zaterdag had Balotelli nog ruzie met coach Vincenzo Montella. De Italiaanse trainer was na afloop van de wedstrijd tussen Adana Demirspor tegen Umraniyespor woedend op de spits nadat laatstgenoemde opmerkingen had gemaakt richting zijn landgenoot.

"Mario Balotelli versterkt ons enorm in aanvallend opzicht", zegt technisch directeur Barthélémy Constantin op de site van FC Sion, dat momenteel zesde staat in de Zwitserse Super League. "Het is een eer dat hij zich bij ons heeft aangesloten."