Cody Gakpo zegt dat woensdagavond al duidelijk moet worden of hij bij PSV blijft. De aanvoerder wordt begeerd door Southampton, maar speelde op Deadline Day nog gewoon mee in de thuiswedstrijd tegen FC Volendam.

"Ik kan nog niet zeggen of dit mijn laatste wedstrijd voor PSV is geweest. Ergens in de komende uren moet er een beslissing worden genomen", zei de 23-jarige Gakpo in het Philips Stadion tegen ESPN.

De aanvaller staat in de belangstelling van verschillende clubs uit de Premier League, met Southampton in het bijzonder. 'The Saints' zouden 35 miljoen euro overhebben voor Gakpo. PSV vraagt naar verluidt 50 miljoen voor de zevenvoudig Oranje-international.

In Nederland is het woensdag al Deadline Day, maar de transfermarkt sluit in Engeland pas donderdag om 23.59 uur. PSV en Southampton hebben dus nog even de tijd om tot overeenstemming te komen over een transfersom voor Gakpo, die desondanks woensdagavond al duidelijkheid verwacht.

Gakpo ontkent dat hij per se wil vertrekken

Ondertussen ligt er ook nog een nieuw opgewaardeerd contract bij PSV klaar voor Gakpo, mocht een transfer uitblijven. "Die aanbieding heb ik niet volledig afgewezen en hangt er ook nog bij. Het klopt dus niet dat ik de keuze heb gemaakt om weg te gaan", benadrukte de aanvoerder.

"Er speelt nog een aantal dingen. PSV en ik hebben geen deadline gesteld. Er zijn veel dingen gebeurd in deze transferwindow. Het is misschien niet ideaal voor mij en de club (dat het zo lang duurt, red.), maar we komen er samen hoe dan ook goed uit. Ik moet goed kijken wat het beste is voor mij."

Gakpo liet tegen FC Volendam nog maar eens zien hoe belangrijk hij is voor PSV. De aanvaller deed als basisspeler 62 minuten mee en had met een hattrick een grote bijdrage aan de 7-1-overwinning op FC Volendam.