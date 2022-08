PSV heeft woensdag mede dankzij een hattrick van Cody Gakpo een eclatante thuisoverwinning geboekt in de wedstrijd tegen FC Volendam. De ploeg van trainer Ruud van Nistelrooij won met 7-1 in het mogelijk laatste duel van de begeerde Oranje-international voor de Eindhovense club.

Het was geen minuut spannend in het Philips Stadion, waar Xavi Simons na ruim twintig seconden de 1-0 maakte. In de 25e minuut tekende Gakpo vanaf de strafschopstip voor de 2-0 en een kwartier maakte hij ook de 3-0. Door een treffer van Volendam-spits Henk Veerman was de ruststand 3-1.

Vlak na rust werd het door een eigen doelpunt van Brian Plat 4-1 en in de 52e minuut completeerde Gakpo, die mogelijk nog transfer maakt, zijn hattrick. Een kwartier later maakte Simons zijn tweede en Johan Bakayoko bepaalde de eindstand op 7-1.

Door winst in het inhaalduel is PSV de nieuwe koploper van de Eredivisie. De Eindhovenaren hebben net als Ajax twaalf punten uit vier wedstrijden, maar het doelsaldo is veel beter dan dat van de Amsterdamse concurrent (+17 om +9).

Cody Gakpo benutte in de 25e minuut een strafschop. Cody Gakpo benutte in de 25e minuut een strafschop. Foto: Pro Shots

Nieuwkomer El Ghazi toeschouwer tegen Volendam

De kans is aanwezig dat de hattrick van Gakpo tegen Volendam ook zijn laatste treffers zijn in dienst voor PSV. De 23-jarige aanvaller wordt begeerd door tal van Premier League-clubs en in het bijzonder Southampton. Omdat de transfermarkt in Engeland donderdag pas sluit, hebben de clubs nog even om een mogelijke transfer af te ronden.

In Nederland sluit de markt al op woensdag en PSV deed al zaken op de slotdag. De club versterkte zich met Anwar El Ghazi van Aston Villa en die zat tijdens de wedstrijd tegen Volendam al op de tribune in het Philips Stadion. Hij zag PSV binnen een halve minuut al scoren.

Simons schoot binnen, nadat doelman Filip Stankovic ingreep na een voorzet van Guus Til, die weer eens in de basis stond. Ook de Engelse verdediger Jarrad Branthwaite mocht starten van Van Nistelrooij.

Dit bericht wordt uitgebreid.