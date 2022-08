Fortuna Sittard heeft zich woensdag versterkt met Umaro Embalo. De 21-jarige rechtsbuiten komt over van Benfica. SC Cambuur huurt Felix Mambimbi voor een jaar van het Zwitserse Young Boys. Excelsior neemt Maxime Awoudja over van VfB Stuttgart, terwijl FC Groningen voorsorteert op het vertrek van Jørgen Strand Larsen met de huur van spits Ricardo Pepi van FC Augsburg.

Embalo was de laatste twee seizoenen een vaste waarde in het B-elftal van Benfica, maar speelde nog geen wedstrijd in de hoofdmacht van de Portugese topclub. "Ik ben blij met mijn overstap naar Fortuna", reageert Embalo, die voor vier jaar heeft getekend, op de site van zijn nieuwe club.

"Umaro staat al twee jaar op onze radar", zegt technisch manager Sjoerd Ars. "Deze zomer deed zich de kans voor om hem naar Sittard te halen, al moesten we daarvoor wel de strijd aangaan met andere geïnteresseerde partijen. Uiteindelijk kiest hij bewust voor een avontuur in Sittard."

Cambuur haalt gewenste vleugelspeler

Mambimbi speelt dit seizoen in het shirt van Cambuur. De Friese club huurt de 21-jarige buitenspeler voor een jaar van Young Boys. De Zwitserse jeugdinternational kwam in 106 duels voor Young Boys tot veertien goals en evenzoveel assists.

"We hebben even geduld moeten hebben, maar uiteindelijk is het gelukt", zegt technisch manager Foeke Booy op de site van Cambuur. "Felix past met zijn snelheid en diepgang in het profiel van onze voorhoede en is bovendien qua fitheid direct inzetbaar, al zal hij uiteraard even tijd nodig hebben om zich aan te passen."

Felix Mambimbi in actie namens Zwitserland onder 21 tegen Oranje onder 21. Felix Mambimbi in actie namens Zwitserland onder 21 tegen Oranje onder 21. Foto: Pro Shots

Verdediger Awoudja naar Excelsior

Excelsior voegde centrale verdediger Awoudja aan de selectie toe. De 24-jarige Duitser komt over van VfB Stuttgart en tekende een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een jaar.

Awoudja doorliep de gehele jeugdopleiding van Bayern München en was afgelopen seizoen op huurbasis actief voor het Oostenrijkse WSG Tirol. "We zochten een centrale verdediger om ook op die posities concurrentie te creëren", vertelt technisch manager Niels van Duinen op de clubsite. "Op de laatste dag zijn we uitgekomen bij Maxime Awoudja, die ervaring heeft opgedaan in Duitsland en de Oostenrijkse Bundesliga."

Maxime Awoudja stond sinds medio 2019 onder contract bij VfB Stuttgart. Maxime Awoudja stond sinds medio 2019 onder contract bij VfB Stuttgart. Foto: Getty Images

Groningen haalt opvolger Strand Larsen

FC Groningen heeft spits Ricardo Pepi aan de selectie toegevoegd. De negentienjarige aanvaller wordt voor een seizoen gehuurd van het Duitse FC Augsburg en wordt gezien als de opvolger van Strand Larsen, die waarschijnlijk naar Celta de Vigo vertrekt.

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus is erg enthousiast over de Amerikaans international. "Ricardo is een groot talent, die internationaal aanzien heeft. Een buitenkans voor ons. Wij zijn er enorm trots op dat het ons is gelukt Ricardo de rest van dit seizoen in Euroborg te hebben."