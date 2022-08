Fortuna Sittard heeft zich woensdag versterkt met Umaro Embalo. De 21-jarige rechtsbuiten komt over van Benfica en tekende een contract voor vier seizoenen bij de hekkensluiter van de Eredivisie.

Embalo was de laatste twee seizoenen een vaste waarde in het B-elftal van Benfica, maar speelde nog geen wedstrijd in de hoofdmacht van de Portugese topclub. "Ik ben blij met mijn overstap naar Fortuna", reageert Embalo op de site van zijn nieuwe club.

"Ik wist dat ze me al langere tijd volgden. Daaruit spreekt enorm veel vertrouwen. Nu is het aan mij om dat vertrouwen terug te betalen, het liefst in doelpunten en assists. Ik wil me als speler verder ontwikkelen in een interessante competitie die goed staat aangeschreven en steeds sterker wordt."

"Umaro staat al twee jaar op onze radar", zegt technisch manager Sjoerd Ars. "Deze zomer deed zich de kans voor om hem naar Sittard te halen, al moesten we daarvoor wel de strijd aangaan met andere geïnteresseerde partijen. Uiteindelijk kiest hij bewust voor een avontuur in Sittard."