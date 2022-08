De Marokkaanse voetbalbond heeft Walid Regragui woensdag gepresenteerd als nieuwe bondscoach. De oud-international is de opvolger van de ontslagen Vahid Halilhodzic.

Regragui begint direct als opvolger van Halilhodzic, die begin augustus werd ontslagen vanwege een meningsverschil met de bond. Bovendien stelde Marokko op de Afrika Cup teleur met uitschakeling in de kwartfinales en lag Halilhodzic in de clinch met Hakim Ziyech.

Met de komst van Regragui is de deur voor Ziyech mogelijk weer geopend. De spelmaker van Chelsea speelde in juni 2021 zijn laatste interland voor Marokko. Halilhodzic had eerder ook een conflict met Noussair Mazraoui, maar die ruzie legde hij kort voor zijn vertrek bij.

Regragui speelde zelf tussen 2001 en 2009 44 interlands voor Marokko. De trainer veroverde afgelopen seizoen met Wydad Casablanca de Marokkaanse landstitel. Ook greep hij de eindzege in de Afrikaanse Champions League.

De komst van Walid Regragui opent mogelijk de deur voor Hakim Ziyech. De komst van Walid Regragui opent mogelijk de deur voor Hakim Ziyech. Foto: Getty Images

Regragui met Marokko naar het WK

Halilhodzic wist zich met Marokko nog wel te plaatsen voor het WK van eind dit jaar in Qatar. Op het mondiale eindtoernooi nemen de 'Leeuwen van de Atlas' het in de groepsfase op tegen Kroatië, België en Canada.

Bij het vorige WK in Rusland strandde Marokko in de groepsfase. Dat was de eerste deelname van het land aan het mondiale eindtoernooi sinds 1998.

Na het vertrek van Halilhodzic werd Jong PSV-coach Adil Ramzi genoemd als mogelijke assistent van Regragui. Het is onbekend of Ramzi, die beide taken wil combineren, daadwerkelijk wordt aangesteld als assistent tijdens het WK.