Ajax gaat woensdag in de laatste uren voor de deadline waarschijnlijk nog drie transfers afronden. Middenvelder Florian Grillitsch komt hoogstwaarschijnlijk transfervrij over van Hoffenheim, vleugelspeler Lucas Ocampos wordt gehuurd van Sevilla en voor doelman Odisseas Vlachodimos van Benfica wordt zo'n 10 miljoen euro betaald. Zeker bij Vlachodimos is het nog wel de vraag of de transfer uiterlijk om 23.59 uur is afgerond.

Een definitieve overstap van tienvoudig Argentijns international Ocampos werd eerder op de dag tegengehouden door de raad van commissarissen (rvc), maar een huurdeal lijkt volgens De Telegraaf en VI wél rond te komen. De rvc vindt een transfersom van 20 miljoen euro te hoog. Bovendien zijn zij van mening dat een meerjarig contract en riant salaris voor een 28-jarige speler op dit moment onverantwoord is.

Een huurdeal met optie tot koop van 16 miljoen euro lijkt een oplossing te bieden. De clubs zijn het eens over de huurdeal, maar de afspraken moeten nog wel op papier worden gezet.

Grillitsch gaat een eenjarig contract tekenen in Amsterdam, met een optie voor nog een seizoen, zo melden opnieuw De Telegraaf en VI. De Oostenrijkse middenvelder speelde ruim een jaar met trainer Alfred Schreuder bij Hoffenheim.

De 27-jarige Grillitsch zat sinds 1 juli zonder club nadat hij was vertrokken bij Hoffenheim. Daardoor was hij transfervrij. Ook Feyenoord was in de race voor Grillitsch, maar de Rotterdammers zien de concurrent uiteindelijk aan de haal gaan met de 33-voudig international van Oostenrijk.

Florian Grillitsch. Florian Grillitsch. Foto: Getty Images

Vlachodimos speelde meermaals tegen Ajax

Met Vlachodimos gaat Ajax waarschijnlijk ook nog een doelman halen en daar wordt wel een flinke transfersom (ongeveer 10 miljoen euro) voor betaald. De 28-jarige Griek is al jaren eerste doelman van Benfica en speelde met de Portugese club meermaals in de Champions League tegen Ajax. De in Stuttgart geboren Vlachodimos was Duits jeugdinternational, maar in 2018 debuteerde hij in het Griekse elftal.

Vlachodimos moet bij Ajax de concurrentie aangaan met eerste doelman Remko Pasveer, terwijl de Amsterdammers ook nog Jay Gorter en Maarten Stekelenburg onder contract hebben staan.

Door alle aanstaande transfers is het een chaotische Deadline Day voor Ajax. Bovendien weigerde Mohammed Kudus woensdagochtend mee te trainen met de selectie van Schreuder, omdat de Ghanees een overstap naar Everton wil forceren. Ajax weigert tot onvrede van Kudus mee te werken aan de transfer naar de club uit Liverpool. Omdat de markt in Engeland donderdag nog open is, kan die transfer eventueel na middernacht nog worden afgerond.