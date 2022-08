PSV begint woensdagavond 'gewoon' met aanvoerder Cody Gakpo aan de thuiswedstrijd tegen FC Volendam in de Eredivisie. De aanvaller staat in de concrete belangstelling van Southampton.

Opstelling PSV Benítez; Teze, Branthwaite, Obispo, Max; Sangaré, Veerman, Til; Simons, Gakpo en Bakayoko.

Opstelling FC Volendam Stankovic; Van Mieghem, Plat, Mirani, James; Eiting, Benamar, Murkin; Ould-Chikh, Mühren en Veerman.

Volgens het Eindhovens Dagblad wil Southampton 35 miljoen euro uitgeven aan de 23-jarige Gakpo, maar dat bedrag is voor PSV te laag. 'The Saints' hebben nog tot donderdag 23.59 uur om een akkoord met de Eindhovenaren te bereiken. In Engeland is de transfermarkt een dag langer open dan in Nederland.

Trainer Ruud van Nistelrooij kiest in zijn defensie voor Jarrad Branthwaite. De twintigjarige verdediger speelde al drie wedstrijden in de hoofdmacht van PSV, maar maakt tegen FC Volendam zijn basisdebuut.

Door de keuze voor Branthwaite, die in het Philips Stadion een centraal duo vormt met Armando Obispo, begint Phillipp Mwene op de bank. Jordan Teze schuift door naar de rechtsbackpositie.

Het zijn niet de enige wijzigingen ten opzichte van de uitwedstrijd tegen Excelsior (1-6) van afgelopen zondag, want Guus Til mag tegen Volendam weer eens vanaf de aftrap beginnen. Ismael Saibari zit op de bank.

De wedstrijd tussen PSV en FC Volendam begint om 18.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Sander van der Eijk. De Eindhovenaren zijn na drie competitieduels nog zonder puntenverlies in de Eredivisie. FC Volendam staat op vier punten.

