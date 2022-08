Ajax lijkt zich voor komend seizoen alsnog te versterken met Lucas Ocampos, melden De Telegraaf en VI woensdag. Een definitieve overstap werd tegengehouden door de raad van commissarissen (rvc), maar een huurdeal lijkt wél rond te komen.

Een definitieve transfer ketste eerder af na ingrijpen van de rvc. De raad vindt een transfersom van 20 miljoen euro te hoog. Bovendien zijn zij van mening dat een meerjarig contract en riant salaris voor een 28-jarige speler op dit moment onverantwoord is.

Sevilla wil graag water bij de wijn doen om de overstap van Ocampos alsnog door te laten gaan. De Spaanse club is volgens De Telegraaf woedend vanwege het "amateurisme" bij Ajax en heeft bovendien met Adnan Januzaj al een vervanger in huis gehaald.

Een huurdeal met optie tot koop van 16 miljoen euro lijkt een oplossing te bieden. De clubs zijn het eens over de huurdeal, maar de afspraken moeten nog wel op papier worden gezet. Daarbij moet haast worden gemaakt, omdat de Nederlandse transfermarkt om middernacht sluit.

Ocampos beoogde opvolger van Antony

Bij Ajax is Ocampos de beoogde opvolger van Antony, die dinsdag zijn langverwachte transfer naar Manchester United afrondde. De Braziliaan levert Ajax minimaal 95 miljoen euro op en is de duurste Eredivisie-speler ooit.

Ocampos staat sinds de zomer van 2019 onder contract bij Sevilla, dat hem destijds overnam van Olympique de Marseille. Hij speelde 135 officiële duels voor de Spaanse club en was daarin goed voor 34 doelpunten en 15 assists. In het seizoen 2019/2020 won hij met Sevilla de Europa League.

Ajax is uiterst actief op de slotdag van de transfermarkt. De Amsterdammers gaan normaliter de transfervrije Florian Grillitsch presenteren en zouden ook nog in de markt zijn voor Benfica-keeper Odysseas Vlachodimos. Het is onduidelijk wat de komst van Ocampos betekent voor een eventuele terugkeer van Hakim Ziyech.