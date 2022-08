Pierre-Emerick Aubameyang heeft woensdag voor het eerst van zich laten horen nadat hij het slachtoffer was geworden van een overval in zijn eigen huis. De spits van FC Barcelona bevestigt berichten dat hij door toedoen van de inbrekers gewond is geraakt aan zijn kaak.

"Enkele gewelddadige lafaards hebben zondagavond ingebroken in mijn huis en mijn familie en kinderen bedreigd, alleen om iets te kunnen stelen", schrijft de 33-jarige Aubameyang op sociale media. "Ze hebben mijn kaak verwond, maar ik zal in een mum van tijd herstellen."

"Godzijdank is niemand anders gewond geraakt. Het is lastig om te begrijpen en te beschrijven dat we ons niet langer veilig voelen in ons eigen huis. Als familie zullen we hier sterker uit komen. Bedankt voor alle steun, de berichten doen ons veel."

De overvallers sloegen toe in de nacht van zondag op maandag, enkele uren na de competitiewedstrijd van FC Barcelona tegen Real Valladolid (4-0). Aubameyang zat in dat duel in Camp Nou negentig minuten op de bank.

Volgens de Spaanse krant El País werden Aubameyang en zijn vrouw door ten minste vier mannen met een vuurwapen en een ijzeren staaf bedreigd en gedwongen de kluis te openen. Aubameyang zou met de ijzeren staaf zijn geslagen.

Het is niet duidelijk hoelang Aubameyang uit de roulatie is. De international van Gabon werd de laatste weken in verband gebracht met een vertrek, maar dat lijkt er niet van te komen. FC Barcelona speelt zaterdagavond een uitduel met Sevilla in La Liga.