Daniël van Kaam maakt de overstap van FC Groningen naar SC Cambuur. De 22-jarige jeugdinternational van Oranje tekende woensdag een driejarig contract bij de club uit Leeuwarden. Terry Lartey Sanniez keert terug bij NEC, dat hem voor één seizoen vastlegde. Excelsior versterkte zich met doelman Norbert Alblas.

Van Kaam was tien seizoenen actief bij FC Groningen. In 2018 debuteerde hij voor de hoofdmacht van 'De Trots van het Noorden'. In totaal speelde de middenvelder zeventig wedstrijden voor Groningen, waarin hij twee keer scoorde.

Van Kaam kwam onder coach Frank Wormuth niet in aanmerking voor veel speelminuten, waardoor hij graag een transfer wilde maken. Hij leek lange tijd op weg naar Fortuna Sittard, maar na het ontslag van trainer Sjors Ultee zag hij deze overstap niet meer zitten.

"Het vertrek van Ultee viel hem rauw op zijn dak", erkende technisch manager Sjoerd Ars van Fortuna tegenover Voetbal International. "Een van zijn redenen om hierheen te komen, viel ineens weg. Van Kaam gaf aan dat hij bij FC Groningen de laatste jaren heeft ervaren hoe belangrijk het vertrouwen van een trainer is."

Technisch directeur Mark-Jan Fledderus van Groningen vindt het spijtig dat Van Kaam vertrekt. "Daniël is een goede jongen, met nog altijd veel talent. Bovendien is hij een jongen van de club en die zien wij het liefste in het groen-witte shirt van FC Groningen in de Euroborg spelen. Het is nu anders gelopen en dat is jammer."

Lartey Sanniez weer naar NEC

NEC versterkte zich met Lartey Sanniez. De 26-jarige rechtsback annex centrale verdediger trainde in de voorbereiding al met de ploeg van trainer Rogier Meijer mee. Tussen 2018 en 2021 stond hij ook al bij NEC onder contract.

Lartey Sanniez maakte vorig jaar zomer transfervrij de overstap naar het Sloveense NK Celje, waarvoor hij veertien keer in actie kwam. Eerder doorliep de verdediger alle jeugdelftallen van Ajax, maar hij maakte nooit zijn debuut voor de hoofdmacht van de Amsterdammers.

"Met zijn professionele instelling en dito houding is hij een waardevolle toevoeging aan de selectie", zegt technisch directeur Ted van Leeuwen op de site van NEC. "We weten precies wat we aan hem hebben. Terry kan op alle posities in de defensie uit de voeten en geeft onze selectie meer ruimte in de breedte. We zijn blij dat hij er dit seizoen bij is."

Terry Lartey Sanniez deed in de voorbereiding al mee bij NEC. Foto: Getty Images

Excelsior haalt doelman Alblas

Alblas verbond zich aan Excelsior. De 27-jarige doelman, die eerder uitkwam voor AZ, Ajax en NEC, komt transfervrij over van TOP Oss en tekende een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar.

"Met Norbert Alblas voegen we een keeper aan onze groep toe die al veel wedstrijden in het betaalde voetbal op zijn naam heeft staan", zegt technisch manager Niels van Duinen op de site van Excelsior. "Ook past hij goed binnen onze speelwijze, waarbij wij altijd van achteruit proberen te voetballen."

Alblas kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging. "Excelsior heeft laten zien een voetballende ploeg te zijn en daar word ik vrolijk van. Het belangrijkste is dat deze ploeg een eigen plan heeft, daar in gelooft en er keihard voor wil werken. Daarom ben ik blij dat ik hier ben. Ik heb er enorm veel zin in om te beginnen."