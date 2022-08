FC Utrecht heeft woensdag op de slotdag van de transfermarkt voor een verrassing gezorgd door Duits international Amin Younes aan te trekken. De oud-Ajacied komt op huurbasis over van het Saoedische Ettifaq FC.

"Amin is een creatieve speler, die met zijn acties een wedstrijd open kan breken", zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de site van FC Utrecht. "Hij heeft speciale kwaliteiten, waarvan we blij zijn dat we deze toe kunnen voegen aan onze selectie. Het zegt genoeg dat hij vorig jaar is uitgekomen voor de Duitse nationale ploeg."

De 29-jarige Younes staat sinds januari onder contract bij Ettifaq FC. Zijn contract bij de club uit Saoedi-Arabië loopt nog door tot medio 2024, maar de vleugelspeler wil weer in Europa spelen om dichter bij zijn gezin te zijn. Hij moest wel salaris inleveren om zijn tijdelijke overstap naar FC Utrecht mogelijk te maken.

"Hij heeft een groot offer gebracht om deze stap mogelijk te maken, dat zegt iets over zijn gedrevenheid om samen te willen presteren", aldus Zuidam. "Samen gaan we voor het behalen van onze doelen en ambities, waar zijn persoonlijke doelstelling om weer voor Duitse nationale ploeg uit te komen er één van is."

Amin Younes hoopt zich bij FC Utrecht weer in de kijker te spelen van bondscoach Hansi Flick van het Duitse elftal. Amin Younes hoopt zich bij FC Utrecht weer in de kijker te spelen van bondscoach Hansi Flick van het Duitse elftal. Foto: Getty Images

Younes speelde honderd wedstrijden voor Ajax

De loopbaan van Younes begon bij Borussia Mönchengladbach, waar hij de jeugdopleiding doorliep en in 2012 doorbrak. Via 1. FC Kaiserslautern belandde de vleugelspeler in 2015 bij Ajax. Hij speelde honderd officiële wedstrijden voor de Amsterdammers, waarin hij zeventien keer scoorde en 25 assists leverde.

Younes, die in 2017 de Europa League-finale bereikte maar nooit kampioen werd met Ajax, trok in de zomer van 2018 naar Napoli. Daar speelde de aanvaller in vier jaar slechts 27 wedstrijden. Na twee jaar bij Eintracht Frankfurt koos Younes begin dit jaar voor een lucratieve overstap naar Saoedi-Arabië.

Met de komst van Younes toont FC Utrecht zich, net als de rest van deze zomer, actief op de transfermarkt. De Domstedelingen versterkten zich woensdag ook al met aanvaller Naoki Maeda, die wordt gehuurd van het Japanse Nagoya Grampus.

Bij FC Utrecht hoopt Younes zich weer in de kijker te spelen bij bondscoach Hansi Flick van het Duitse elftal, met het oog op het WK van eind dit jaar in Qatar. De achtvoudig international speelde in maart 2021 zijn laatste wedstrijd voor 'Die Mannschaft'.