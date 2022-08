Chelsea heeft zich woensdag versterkt met Wesley Fofana. De 21-jarige verdediger komt over van Leicester City en tekende een contract tot medio 2029 op Stamford Bridge.

Volgens Sky Sports betaalt Chelsea circa 70 miljoen pond (81 miljoen euro) voor Fofana. Via bonussen kan het bedrag oplopen tot 75 miljoen pond (87 miljoen euro).

Door het vertrek van onder anderen Antonio Rüdiger en Andreas Christensen en de gevorderde voetballeeftijd van César Azpilicueta (33) en Thiago Silva (37) had het versterken van de defensie de hoogste prioriteit voor Chelsea.

"Ik ben hier om prijzen te winnen: de Champions League, de Premier League, de FA Cup, de Carabao Cup: alles. Deze club is daarvoor gemaakt", laat Fofana weten op de clubsite van Chelsea.

Chelsea-voorzitter Todd Boehly, die enkele maanden terug Roman Abramovich opvolgde op Stamford Bridge, is vanzelfsprekend blij met het aantrekken van Fofana. "We hebben een van de grootste talenten van Europa binnengehaald. We zijn er erg blij mee dat we de defensie voor dit seizoen en voor de vele seizoenen daarna hebben kunnen versterken."

Fofana beleefde het laatste deel van zijn opleiding bij Saint-Étienne, waar hij in mei 2019 zijn debuut als prof vierde. In 2020 stapte hij over naar Leicester City. Met 'The Foxes' won de Franse jeugdinternational in 2021 de FA Cup.

De 21-jarige Fransman werd in de voorbije jaargang geplaagd door blessureleed, maar is daarvan volledig hersteld.