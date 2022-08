Ajax heeft zich woensdag op de slotdag van de transfermarkt versterkt met Florian Grillitsch, melden De Telegraaf en VI. De Oostenrijkse middenvelder, die ruim een jaar met trainer Alfred Schreuder werkte bij Hoffenheim, tekent een eenjarig contract in Amsterdam, met een optie voor nog een seizoen.

De 27-jarige Grillitsch zat sinds 1 juli zonder club nadat hij was vertrokken bij Hoffenheim. Zodoende was hij transfervrij. Ook Feyenoord was in de race voor Grillitsch, maar de Rotterdammers zagen de aartsrivaal uiteindelijk aan de haal gaan met de 33-voudig international van Oostenrijk.

Grillitsch is een bekende van Ajax-trainer Schreuder. De twee werkten verdeeld over twee periodes anderhalf jaar samen bij Hoffenheim. Schreuder was in het seizoen 2019/2020 trainer van Hoffenheim en eerder ook nog assistent. Grillitsch speelde sinds 2017 voor Hoffenheim.

Ajax was op zoek naar een extra middenvelder vanwege het vertrek van Ryan Gravenberch, die voor 18,5 miljoen euro naar Bayern München verkaste. Tot op heden nam talent Kenneth Taylor de plek van Gravenberch over. Dat deed de middenvelder tot dusver naar behoren.

Voor Ajax is Grillitsch de negende versterking van het seizoen. De club kende een roerige transferzomer, waarin maar liefst vijftien spelers vertrokken. Een van hen was Antony, die voor zeker 95 miljoen euro naar het Manchester United van Erik ten Hag verkaste.

Ajax-trainer Alfred Schreuder werkte eerder met Florian Grillitsch. Foto: ANP

Ajax kent chaotische slotdag van transfermarkt

De komst van Grillitsch is een nieuwe ontwikkeling bij Ajax op de chaotische slotdag van de transfermarkt in Nederland. De Amsterdammers leken zich te gaan versterken met Lucas Ocampos, maar de raad van commissarissen (rvc) van de club blokkeerde de transfer op het laatste moment. De transfersom zou te hoog zijn, melden De Telegraaf en VI.

Ook toen Sevilla de vraagprijs van 20 naar 15 miljoen euro verlaagde, zagen de commissarissen geen heil in de komst van Ocampos. Alleen een huurovereenkomst tot het einde van het seizoen zou bespreekbaar zijn voor de rvc. Het is niet duidelijk of dat ervan komt. Door de afgeketste deal zou Ajax weer bij Hakim Ziyech hebben aangeklopt.

Vervolgens weigerde Mohammed Kudus woensdagochtend te trainen met de ploeg van Schreuder, omdat de Ghanees een overstap naar Everton wil forceren. Ajax weigert tot onvrede van Kudus mee te werken aan de transfer naar de club uit Liverpool. Tot dusver moest hij het met een reserverol doen in Amsterdam.