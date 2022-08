Als het aan Erik ten Hag ligt, blijft Cristiano Ronaldo bij Manchester United. Vlak voor het sluiten van de transfermarkt herhaalde de manager dat de 37-jarige Portugees deel uitmaakt van zijn plannen. De komst van Antony heeft geen invloed op dat standpunt.

"Het is duidelijk dat we spelers van hoog niveau nodig hebben, zeker omdat de wedstrijden elkaar snel opvolgen", vertelde Ten Hag woensdag tijdens een persmoment richting de Premier League-wedstrijd van donderdag tegen Leicester City.

Ronaldo's contract bij Manchester United loopt nog door tot medio 2023. De meervoudig Gouden Bal-winnaar moest de afgelopen twee duels genoegen nemen met een rol als invaller.

Met Antony, die voor minimaal 95 miljoen euro overkomt van Ajax, heeft de Engelse recordkampioen er een optie bij voor de aanval. "Offensief moesten we ons wel versterken, we spelen om de drie of vier dagen een wedstrijd", zei Ten Hag. "Het gaat echter niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit."

United staat nog op het punt om doelman Martin Dúbravka te huren van Newcastle United en is daarna in principe uitgewinkeld. In Engeland sluit de transfermarkt in de nacht van donderdag op vrijdag. Eerder haalde de Champions League-winnaar van 1999 en 2008 reeds Casemiro (Real Madrid), Lisandro Martínez (Ajax), Tyrell Malacia (Feyenoord) en Christian Eriksen (transfervrij).

"Voor dit window zijn we klaar, denk ik. Al moet je altijd alert zijn", aldus Ten Hag, die verder meldde dat rechtsback Aaron Wan-Bissaka niet zal worden getransfereerd. De vleugelverdediger is geen vaste waarde op Old Trafford en genoot belangstelling van verschillende clubs. Engelse media brachten United in verband met Sergiño Dest, maar de ex-Ajacied is op basis van de uitspraken van Ten Hag momenteel geen optie voor de Premier League-club.

Erik ten Hag pakte zes punten in zijn eerste vier duels bij Manchester United. Foto: Pro Shots

Antony nog niet inzetbaar tegen Leicester City

Overigens zal Antony donderdag tegen Leicester City nog niet zijn opwachting kunnen maken voor Manchester United, omdat zijn werkvergunning nog niet is geregeld. Ten Hag sprak de hoop uit dat de 22-jarige Braziliaan zondag tegen Arsenal van de partij is.

Manchester United zette het seizoen in gang met twee nederlagen, maar rekende daarna af met zowel Liverpool als Southampton. 'The Red Devils' bekleden de elfde plaats.

