FC Utrecht heeft zich op de laatste dag voor het sluiten van de transfermarkt versterkt met Naoki Maeda. De 27-jarige aanvaller wordt net als tijdens de tweede helft van het vorige seizoen gehuurd van het Japanse Nagoya Grampus. Excelsior legde aanvaller Lazaros Lamprou vast en Vitesse stalt middenvelder Daan Huisman bij VVV-Venlo.

De eerste periode van Maeda bij FC Utrecht liep uit op een teleurstelling doordat hij tijdens zijn debuut tegen Ajax een zware blessure opliep en daarna maanden niet inzetbaar was.

De Japanner revalideerde in Nederland en trainde de voorbije periode al mee met de Domstedelingen.

"We hebben hem na zijn revalidatietraject de mogelijkheid geboden om volledig fit te worden binnen onze club", zegt technisch directeur Jordy Zuidam op de clubsite van FC Utrecht.

"We zijn trots en blij dat een speler met een enorme drive en doorzettingsvermogen zoals Naoki nu verbonden blijft aan onze club en zijn content met het perspectief dat we hebben om Naoki ook na dit seizoen te kunnen behouden voor FC Utrecht."

Maeda is nog in afwachting van zijn werkvergunning en kan daardoor nog geen officiële duels spelen voor FC Utrecht, dat slechts twee punten pakte in de eerste vier speelrondes. De nieuwe huurovereenkomst loopt na dit seizoen af.

Lazaros Lamprou was in het verleden een Grieks jeugdinternational. Foto: Pro Shots

Ook Excelsior slaat op Deadline Day toe

Excelsior trok bij het scheiden van de markt Lamprou aan. De 24-jarige linksbuiten komt over van PAOK en tekende een contract tot medio 2024 bij de Rotterdamse Eredivisionist.

Eerder speelde Lamprou in Nederland voor Fortuna Sittard en FC Twente. "Hij heeft snelheid, heeft een goede actie in huis en kan een goal maken", omschrijft technisch manager Niels van Duinen de nieuwste aanwinst.

Vitesse verhuurt Huisman de rest van dit seizoen aan VVV-Venlo, dat uitkomt in de Keuken Kampioen Divisie. De twintigjarige aanvallende middenvelder kwam sinds zijn debuut in 2020 in 59 officiële duels van de Arnhemmers in actie.

"Daan heeft zijn waarde voor Vitesse al bewezen, maar zit al een tijdje tegen de volgende stap aan. Om die daadwerkelijk te kunnen zetten, is het goed voor hem om meer vlieguren te maken bij VVV-Venlo", licht technisch directeur Benjamin Schmedes van Vitesse toe.