Lucas Ocampos stapt mogelijk toch niet over van Sevilla naar Ajax. De raad van commissarissen (rvc) van de Amsterdamse club houdt de overgang van de 28-jarige Argentijn vooralsnog tegen, melden VI en De Telegraaf woensdag.

De rvc zou de transfersom, die naar verluidt 20 miljoen euro bedraagt, te hoog vinden. Bovendien zijn er gezien de leeftijd van Ocampos twijfels over het salaris en het meerjarige contract.

Ocampos landde dinsdagavond laat in Amsterdam voor de medische keuring en hoorde toen over de onzekerheid rond zijn transfer. Volgens De Telegraaf is de aanvaller zelfs weer teruggevlogen naar Sevilla om de zaak daar af te wachten.

Klaas-Jan Huntelaar en Gerry Hamstra, het technische duo dat Ajax leidt en onderhandelde met Ocampos en Sevilla, hebben nog minder dan een dag om de rvc te overtuigen van de noodzaak van de komst van de tienvoudig international van Argentinië. De transfermarkt sluit in Nederland woensdag om middernacht.

Ocampos moet bij Ajax de opvolger worden van Antony, die dinsdag voor een bedrag van minstens 95 miljoen euro naar Manchester United vertrok. De Amsterdammers legden deze zomer al acht spelers vast.

Als de transfer van Ocampos afketst, schakelt Ajax mogelijk door naar andere opties. Leon Bailey (Aston Villa) en Justin Kluivert (AS Roma) worden in de media als alternatieven genoemd.