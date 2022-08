Calvin Stengs speelt de rest van dit seizoen voor het Royal Antwerp FC van trainer Mark van Bommel. De Belgische club huurt de Nederlander van OGC Nice.

De 23-jarige Stengs speelde in dit nog prille seizoen alle wedstrijden van Nice, maar was niet verzekerd van een vaste basisplaats. Dat was vorig seizoen ook al het geval, waardoor de Franse club openstond voor een tijdelijk vertrek van de aanvaller.

Bij Antwerp gaat Stengs samenspelen met twee andere Nederlanders. Ook Vincent Janssen en Jurgen Ekkelenkamp verhuisden deze zomer naar de ambitieuze club uit België, waar Marc Overmars de technisch directeur is.

Stengs stond lange tijd bekend als een van de grootste Nederlandse talenten. De Noord-Hollander speelde tussen 2016 en 2021 113 officiële wedstrijden voor AZ. Daarin was hij goed voor 24 doelpunten en evenzoveel assists. In de zomer van 2021 maakte Stengs de overstap naar Nice.

Door zijn sterke ontwikkeling in Alkmaar dwong Stengs een plek af in het Nederlands elftal. Hij maakte in november 2019 zijn debuut en heeft nu zeven interlands achter zijn naam staan. Maar zijn laatste optreden in Oranje dateert al van maart 2021. Bij Antwerp hoopt Stengs zich weer in de kijker te spelen van bondscoach Louis van Gaal.

Antwerp is sterk aan het seizoen begonnen in de Jupiler Pro League. De ploeg van Van Bommel is na vijf wedstrijden nog zonder puntenverlies. Antwerp werd vorige week wel uitgeschakeld in de play-offs van de Conference League.