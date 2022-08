Chelsea is er dinsdag opnieuw niet in geslaagd om te overtuigen in de Premier League. De club uit Londen verloor met Hakim Ziyech in de basis met 2-1 op bezoek bij Southampton. Luis Sinisterra was bij Leeds United-Everton (1-1) trefzeker bij zijn basisdebuut.

Met Ziyech voor het eerst dit Premier League-seizoen aan de aftrap kwam Chelsea in de 23e minuut nog wel op voorsprong in het St Mary's Stadium. Raheem Sterling schoot van dichtbij raak en tekende voor zijn derde treffer van het seizoen.

In het vervolg van de eerste helft ging het mis voor de ploeg van manager Thomas Tuchel. Roméo Lavia maakte in de 28e minuut met een afstandsschot de gelijkmaker en Adam Armstrong zette Southampton op slag van rust op voorsprong.

In de tweede helft wist Chelsea, waar Ziyech de wedstrijd volmaakte, de verdediging van Southampton niet te breken. Daardoor staan 'The Blues' - na de 3-0-nederlaag bij Leeds United - voor de tweede keer op rij in een uitduel zonder punten.

Na vijf wedstrijden staat zowel Chelsea als Southampton op zeven punten in de Premier League. Vooral voor Chelsea, dat onder anderen Sterling en Kalidou Koulibaly deze zomer naar Stamford Bridge haalde, is het totaal van zeven punten teleurstellend.

Sinisterra maakt eerste Premier League-goal

Bij Leeds United-Everton voorkwam Sinisterra een nederlaag van de thuisploeg. Anthony Gordon opende in de zeventiende minuut de score namens Everton, waarna Sinisterra in de 55e minuut gelijkmaakte. De voormalig Feyenoorder schoot van afstand in de korte hoek: 1-1.

Het betekende de eerste Premier League-goal voor Sinisterra, die kort na zijn doelpunt werd vervangen door voormalig Eredivisie-speler Mateusz Klich. In de League Cup maakte Sinisterra vorige week zijn eerste doelpunt in dienst van Leeds United.

Brighton & Hove Albion leed op bezoek bij Fulham de eerste nederlaag van het seizoen: 2-1. Met Kenny Tete in de basis won de ploeg uit Londen dankzij goals van Aleksandar Mitrovic en Lewis Dunk (eigen doelpunt). Alexis Mac Allister deed wat terug namens Brighton, waar Joël Veltman in de basis stond.

Crystal Palace speelde voor eigen publiek met 1-1 gelijk tegen Brentford. Wilfried Zaha opende na een uur spelen de score voor de thuisploeg en invaller Yoane Wissa redde in de slotfase een punt voor Brentford.

