Feyenoord heeft zich dinsdag versterkt met Ezequiel Bullaude. De middenvelder komt over van het Argentijnse Godoy Cruz en tekent in Rotterdam een contract tot medio 2027.

Feyenoord betaalt Godoy Cruz naar verluidt zo'n zes miljoen euro voor de 21-jarige Bullaude, die het vertrek van onder anderen routinier Jens Toornstra en Guus Til moet opvangen in de selectie van trainer Arne Slot.

Bullaude debuteerde op zeventienjarige leeftijd in het eerste elftal van Godoy Cruz, dat momenteel vierde staat in de Argentijnse Primera División. In totaal speelde hij voor de Argentijnse club 96 officiële wedstrijden, waarin hij achttien goals maakte en negen assists gaf.

Bullaude is de vierde zomerse versterking van Feyenoord uit Zuid- en Midden-Amerika. De Mexicaanse spits Santiago Giménez, Braziliaanse buitenspeler Igor Paixão en Peruviaanse linksback Marco López streken eerder deze transferperiode in Rotterdam neer.

"Nu ik hier ben zal ik me natuurlijk moeten aanpassen aan het leven hier", zegt Bullaude op de site van zijn nieuwe werkgever. "Desondanks wil ik zo snel mogelijk het beste van mezelf laten zien en het team helpen waar nodig, zowel op aanvallend vlak als verdedigend."

Naast het viertal uit Zuid- en Midden-Amerika verwelkomde Feyenoord deze zomer elf andere nieuwelingen. Van de vijftien nieuwkomers tekenden negen spelers een contact en kwamen vijf spelers op huurbasis naar de Stadionclub.