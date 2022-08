AC Milan is voor de tweede keer dit seizoen tegen puntenverlies aangelopen in de Serie A. De regerend landskampioen kwam dinsdag niet verder dan 0-0 op bezoek bij Sassuolo, maar gaat wel in ieder geval een aantal uren aan kop.

Sassuolo kreeg halverwege de eerste helft de uitgelezen kans om de score te openen. De bal ging op de stip na een overtreding van Alexis Saelemakers op Giorgos Kyriakopoulos, maar Milan-doelman Mike Maignan stopte de penalty van Domenico Berardi.

In het vervolg van de wedstrijd creëerden beide ploegen weinig kansen. Simon Kjaer viel in de slotfase in bij Milan en maakte zijn rentree na een zware blessure. In december vorig jaar speelde hij zijn laatste officiële wedstrijd.

Ondanks het gelijkspel gaat Milan met acht punten uit vier wedstrijden wel aan kop in de Serie A. De 'Rossoneri' kunnen later op de avond nog gepasseerd worden door AS Roma en Internazionale.

AS Roma speelt om 20.45 uur thuis tegen hekkensluiter Monza. Internazionale neemt het tegelijkertijd voor eigen publiek op tegen Cremonese.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A