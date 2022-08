AS Roma heeft dinsdag de koppositie in de Serie A gegrepen. De ploeg van coach José Mourinho was dankzij twee goals van Paulo Dybala met 3-0 te sterk voor hekkensluiter Monza. Internazionale won met 3-1 van Cremonese en AC Milan liet punten liggen bij Sassuolo: 0-0.

Dybala maakte voor rust de eerste twee doelpunten voor Roma tegen Monza. De Argentijn, die deze zomer overkwam van Juventus, opende in de achttiende minuut de score uit een counter en scoorde een kwartier later uit een rebound.

Na een uur spelen zorgde Roger Ibañez met een rake kopbal uit een corner voor de beslissing in Rome. Rick Karsdorp bleef de hele wedstrijd op de bank bij Roma, dat met tien punten uit vier wedstrijden aan kop gaat in de Serie A.

Internazionale kwam tegen Cremonese na twaalf minuten op voorsprong via een treffer van Joaquin Correa, die een rebound binnentikte. Zeven minuten voor rust verdubbelde Nicolò Barella de voorsprong met een prachtige volley.

Uit een counter zorgde Lautaro Martínez een kwartier voor tijd voor de 3-0. David Okereke deed daarna met een fraai gekruld schot nog wat terug namens Cremonese. Denzel Dumfries en Stefan de Vrij hadden beiden een basisplaats bij Inter, dat met negen punten tweede staat.

Vreugde bij Internazionale na de 3-0 van Lautaro Martínez. Vreugde bij Internazionale na de 3-0 van Lautaro Martínez. Foto: Getty Images

AC Milan morst punten bij Sassuolo

Eerder op de avond kreeg Sassuolo halverwege de eerste helft de uitgelezen kans om de score te openen tegen Milan. De bal ging op de stip na een overtreding van Alexis Saelemaekers op Giorgos Kyriakopoulos, maar Milan-doelman Mike Maignan stopte de penalty van Domenico Berardi.

In het vervolg van de wedstrijd creëerden beide ploegen weinig kansen. Simon Kjaer viel in de slotfase in bij Milan en maakte zijn rentree na een zware blessure. In december vorig jaar speelde hij zijn laatste officiële wedstrijd. AC Milan staat met acht punten derde.

Woensdag en donderdag staan nog zeven wedstrijden op het programma. Juventus en Napoli spelen woensdag thuis tegen respectievelijk Spezia en Lecce. Een dag later ontvangt Atalanta Torino.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A