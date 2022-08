Jurriën Timber en Fenna Kalma hebben dinsdagavond de meest prestigieuze prijzen in de wacht gesleept bij de uitreiking van de Eredivisie Awards in Utrecht.

De 21-jarige verdediger van Ajax werd uitgeroepen tot Eredivisie Speler van het Jaar, de 22-jarige aanvaller van FC Twente is gekroond tot Vrouwen Eredivisie Speler van het Jaar.

Timber had vorig seizoen als vaste kracht in de defensie een belangrijk aandeel in het kampioenschap van Ajax. De Oranje-international troefde zijn collega-genomineerden Noussair Mazraoui (vorig seizoen Ajax, nu Bayern München), Luis Sinisterra (vorig seizoen Feyenoord, nu Leeds United) en Cody Gakpo (PSV) af.

Onlangs zette Timber - een tweelingbroer van Feyenoorder Quinten Timber - zijn handtekening onder een contract dat hem tot medio 2025 aan de Amsterdammers bindt.

Vorig seizoen ging Ajax-aanvoerder Dusan Tadic met deze prijs aan de haal.

Fenna Kalma juicht na een van haar vele doelpunten. Fenna Kalma juicht na een van haar vele doelpunten. Foto: Pro Shots

Kalma ging ondanks topseizoen niet naar EK

Bij de vrouwen werd de award voor het eerst uitgereikt. Winnares Kalma maakte afgelopen seizoen in 24 duels liefst 33 doelpunten voor kampioen FC Twente. De spits werd desondanks buiten de EK-selectie gelaten door toenmalig bondscoach Mark Parsons.

De andere genomineerden waren Renate Jansen (FC Twente), Romée Leuchter (Ajax) en Victoria Pelova (Ajax).

Bij zowel de mannen als vrouwen kwam een eerste schifting tot stand op basis van statistieken. Vervolgens mochten de aanvoerders hun keuze maken.

Sébastien Haller maakte vorig seizoen 21 goals voor Ajax. Sébastien Haller maakte vorig seizoen 21 goals voor Ajax. Foto: Pro Shots

Haller aanwezig voor Willy van der Kuijlen Trofee

Sébastien Haller was aanwezig om de Willy van der Kuijlen Trofee voor de topscorer van het vorig seizoen in ontvangst te nemen.

Bij de Franse Ivoriaan werd eerder deze zomer teelbalkanker geconstateerd. Eerder vertelde Haller in een interview met ESPN dat hij zich naar omstandigheden goed voelt. "Ik train inmiddels veel in de gym en zit daar al op het niveau van een paar maanden geleden. Hopelijk kan ik dit volhouden."

De prijzen voor de grootste talenten gingen naar Timber, die dus twee prijzen veroverde, en Wieke Kaptein (FC Twente vrouwen).

Zijn fraaie hakbal tegen AZ leverde FC Groningen-aanvaller Cyril Ngonge de prijs voor het mooiste doelpunt op.

De Eredivisie Awards zijn een initiatief van Eredivisie CV en ESPN, in samenwerking met de Azerion Vrouwen Eredivisie.