Anwar El Ghazi keert bij PSV definitief terug in de Eredivisie. De oud-speler van Ajax komt over van Aston Villa en tekende woensdag voor drie jaar in Eindhoven. Naar verluidt betaalt PSV 2,5 miljoen euro (exclusief bonussen) voor de aanvaller.

Met de komst van de 27-jarige El Ghazi speelt PSV onder meer in op de langdurige afwezigheid van Noni Madueke, die tot de winterstop is uitgeschakeld met een enkelblessure.

PSV-trainer Ruud van Nistelrooij zei dinsdag op zijn persconferentie al dat hij de tweevoudig Oranje-international graag wilde verwelkomen. "Hij kan voorin op drie posities uit de voeten. Dat is een groot voordeel."

De overstap naar Eindhoven betekent voor El Ghazi een terugkeer naar Nederland, waar hij de jeugdopleidingen van BVV Barendrecht, Feyenoord, Spartaan'20 en Sparta Rotterdam doorliep. In 2013 verkaste hij van Sparta naar Ajax en een jaar later maakte hij onder Frank de Boer zijn Eredivisie-debuut.

Anwar El Ghazi in het shirt van Ajax. Anwar El Ghazi in het shirt van Ajax. Foto: Pro Shots

El Ghazi negende nieuwkomer bij PSV

El Ghazi werd in januari 2017 voor 9 miljoen euro verkocht aan Lille OSC, dat hem anderhalf jaar later op huurbasis stalde bij Aston Villa. De Premier League-club nam hem in juli 2019 - eveneens voor 9 miljoen euro - definitief over.

Bij Aston Villa kwam El Ghazi vorig seizoen weinig aan spelen toe en werd hij verhuurd aan Everton. In het shirt van 'The Toffees' kwam hij tot slechts twee wedstrijden in de Premier League. Voor Aston Villa speelde hij in totaal 71 duels op het hoogste niveau in Engeland.

El Ghazi is de negende zomeraanwinst van PSV deze zomer. Eerder versterkten de Eindhovenaren zich met Luuk de Jong, Walter Benítez, Guus Til, Xavi Simons en Boy Waterman. Ki-Jana Hoever, Sávio en Jarrad Branthwaite kwamen op huurbasis naar Eindhoven.