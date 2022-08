De transfermarkt sluit in de nacht van woensdag op donderdag voor Nederlandse clubs. In de meeste buitenlandse competities hebben teams nog een dag extra om zich te versterken. NU.nl selecteert enkele spelers die bij het scheiden van de markt nog van club kunnen veranderen.

Cody Gakpo (PSV)

Afgelopen weekeinde erkende Cody Gakpo dat hij geen idee heeft waar hij na het verstrijken van de transferdeadline speelt. De PSV'er wordt al weken in verband gebracht met Manchester United, dat dinsdag bijna 100 miljoen euro aftikte voor Ajacied Antony. Maandag meldden VI en het Eindhovens Dagblad dat Southampton bereid is 40 miljoen euro te betalen voor de 23-jarige Gakpo. Clubs in Engeland hebben tot en met donderdag de tijd om spelers aan te trekken, waar in Nederland de markt een dag eerder sluit.

Memphis Depay (FC Barcelona)

FC Barcelona presenteerde deze zomer Robert Lewandowski, die het shirt met rugnummer 9 overnam van Memphis Depay. De 28-jarige Oranje-international kwam dit seizoen nog geen minuut in actie in een officieel duel. Met het oog op het WK in Qatar moet hij eigenlijk maken dat hij wegkomt uit Camp Nou. Een overgang naar Juventus ketste naar verluidt af op de persoonlijke voorwaarden. De Engelse tabloids linkten Memphis aan Manchester United, waar hij al eerder onder contract stond.

Jørgen Strand Larsen (FC Groningen)

Jørgen Strand Larsen is een andere speler die deze zomer niet weg te slaan is uit de transferrubrieken, maar nog niet elders emplooi heeft gevonden. De 22-jarige Noor is volgens verschillende media erg teleurgesteld in FC Groningen, dat een bod van 11 miljoen euro van RC Celta op hem heeft afgeslagen. De verbintenis van de spits loopt nog door tot medio 2024, waardoor de noorderlingen sterk staan in onderhandelingen. Strand Larsen liet afgelopen seizoen veertien goals aantekenen in 32 Eredivisie-duels.

Jørgen Strand Larsen speelt sinds medio 2020 voor FC Groningen. Jørgen Strand Larsen speelt sinds medio 2020 voor FC Groningen. Foto: Pro Shots

Pierre-Emerick Aubameyang (FC Barcelona)

Ook Pierre-Emerick Aubameyang is een slachtoffer van de koopwoede van FC Barcelona. De 33-jarige Gabonees voldeed afgelopen seizoen uitstekend nadat hij in de winterstop werd ingevlogen, maar past eigenlijk niet goed in het spel dat trainer Xavi wil spelen. Vooral Chelsea wordt in verband gebracht met Aubameyang. De Londenaren zoeken nog een spits na het vertrek van Timo Werner en Romelu Lukaku. De bij FC Barcelona overbodig geworden aanvaller kent de Premier League natuurlijk op z'n duimpje van zijn verblijf bij Arsenal.

Lucas Ocampos (Sevilla)

Na het vertrek van Antony naar Manchester United is Ajax uitgekomen bij Lucas Ocampos. De 28-jarige Argentijnse vleugelspeler komt volgens VI en De Telegraaf voor zo'n 20 miljoen euro over van Sevilla, waar hij sinds 2019 onder contract stond. Ocampos werkte tien interlands af voor de Argentijnse nationale ploeg en speelt al sinds 2012 in Europa, nadat hij zijn profdebuut had beleefd bij River Plate. Omdat de markt in Nederland woensdag al sluit, moet Ajax haast maken met de laatste details.

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Al maanden gonst het van de geruchten over Ronaldo, die maar al te graag Manchester United zou willen verlaten voor een club die uitkomt in de Champions League. De 37-jarige Portugees lijkt ook geen vaste waarde te worden onder Erik ten Hag, waardoor een vertrek waarschijnlijker is geworden. De vraag is alleen welke club bereid is te voldoen aan de salariseisen van Ronaldo, die ruim 400.000 euro per week zou verdienen op Old Trafford. Wordt het Napoli? Chelsea? Of misschien Paris Saint-Germain?

Gaat Cristiano Ronaldo op de valreep weg bij Manchester United? Gaat Cristiano Ronaldo op de valreep weg bij Manchester United? Foto: Pro Shots

Mauro Icardi (Paris Saint-Germain)

Mauro Icardi staat symbool voor het overschot aan kwaliteitsspelers bij Paris Saint-Germain. De 29-jarige Argentijn, nog niet zolang geleden het uithangbord van Internazionale, is totaal uit beeld verdwenen. Geen schande, als je moet concurreren met Neymar, Lionel Messi en Kylian Mbappé. Maar het is doodzonde dat spelers als Icardi totaal niet meer aan de bak komen doordat dat de rijkste clubs zoveel mogelijk topspelers verzamelen. Onder meer Galatasaray zou Icardi dolgraag aan de selectie willen toevoegen.

Anwar El Ghazi (Aston Villa)

Na zes seizoenen lijkt Anwar El Ghazi terug te keren in de Eredivisie. De rechtsbuiten is op weg naar PSV, dat naar verluidt eerder deze week al een akkoord bereikte met Aston Villa. Bij de club uit Birmingham was El Ghazi op een zijspoor beland. Tijdens de seizoenen 2019/2020 en 2020/2021 gold de tweevoudig Oranje-international nog als een vaste waarde bij de Europacup I-winnaar van 1982. Door de blessure van Noni Madueke zat PSV verlegen om een vleugelaanvaller.

Justin Kluivert (AS Roma)

Zijn vader speelde zonder succes voor Newcastle United in de Premier League, zijn zoon lijkt snel onderdak te vinden in de Engelse hoofdstad. Verschillende Engelse media meldden dinsdag namelijk dat Fulham de 23-jarige Justin Kluivert gaat huren van AS Roma met een verplichte optie tot koop. De vleugelspeler werd door de Romeinen eerder gestald bij RB Leipzig en OGC Nice. Fulham promoveerde afgelopen seizoen naar de Premier League en heeft met Aleksandar Mitrovic een kopsterke spits, die weleens een sterk duo zou kunnen vormen met Kluivert.

Wesley Fofana (Leicester City)

Ruim 80 miljoen euro zou Chelsea over hebben voor Wesley Fofana, die slechts één volledig seizoen op het hoogste niveau achter de rug heeft. De 21-jarige Fransman werd gedurende de voorbije jaargang geplaagd door blessureleed. Een miljoenentransfer deze zomer leek daardoor niet voor de hand te liggen, maar Chelsea is al langer overtuigd van de kwaliteiten van de sierlijke verdediger. Na het vertrek van onder anderen Antonio Rüdiger en Andreas Christensen hebben de Londenaren ook behoefte aan versterking voor de defensie.