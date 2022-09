Commissie Mijnals, die zich bezighoudt met racisme, discriminatie en inclusiviteit in het voetbal, vindt dat de KNVB beter moet handhaven op racistische bejegeningen in de voetbalwereld. "Op papier zijn de dingen gewoon heel goed geregeld maar als er zoiets gebeurt, hoort niemand wat", aldus voorzitter Humberto Tan in gesprek met NU.nl.

"Het gaat erom wat er wel en niet gedaan wordt", vervolgt Tan over het aanvalsplan van de KNVB. "We hebben een advies gestuurd naar de KNVB dat ze het stappenplan moeten nakomen. Oftewel consequenties voor licenties."

De KNVB zegt tegen NU.nl dat ze het advies hebben ingezien en dat ze in gesprek gaan met de commissie. "Vergeet niet dat we uiteindelijk hetzelfde willen en dat is waar we ook over in gesprek gaan."

De apengeluiden tijdens de wedstrijd FC Utrecht - Ajax (0-2) waren niet goed te horen door de scheidsrechters. "Het is belangrijk om na te gaan wat er ter plekke gedaan is en wat er precies gebeurd is", aldus de persvoorlichter van de KNVB.

Na de apengeluiden, die te horen waren toen Ajax-speler Brian Brobbey een treffer maakte, werd de voetballer gelijk om een reactie gevraagd. Volgens Tan heeft het slachtoffer benaderen geen zin. "De speler kan zich helaas niet uitspreken over dit soort zaken en dat zegt genoeg over dit probleem in de voetbalcultuur."

Brobbey ontving maandag een bloemetje van FC Utrecht. "Heel leuk dat FC Utrecht een bloemetje stuurt, maar dit lost niks op en we moeten niet alleen naar de slachtoffers kijken."

'De voetbalwereld moet zich dit probleem aantrekken'

Het probleem ligt volgens de commissie Mijnals niet alleen bij de KNVB. "De hele voetbalwereld moet zich dit probleem aantrekken. Het gaat ook over de overheid, de aanvoerders, de scheidsrechters, de spelers en andere betrokkene."

De commissie heeft de KNVB geadviseerd om beter naar de acties van de voetbalclubs te kijken. "Je moet kijken naar hoeveel inspanningen de clubs plegen om dit gedrag van de supporters te voorkomen." De vragen die gesteld moeten worden volgens Tan zijn: "Heb jij als club voldoende gedaan om dit te voorkomen en heb je voldoende voorlichtingsavonden?"

Volgens Tan wordt er vaak gesproken over een kleine groep mensen die de 'ellende' veroorzaken. "Ellende is altijd een kleine groep, maar dat steeds uitspreken lost niks op. Bij MVV zijn er eerder dit jaar gelukkig een aantal supporters flink gestraft met twintig jaar stadionverbod, maar dat moeten we eigenlijk voor zijn."

'We moeten in gesprek met die jongens'

Zoals Tan aangeeft moet er beter gehandhaafd worden en zijn de stappen die clubs zetten daarin belangrijk. Eredivisie-clubs werken samen met supportersverenigingen om het wangedrag van de aanhang te voorkomen. Dit wordt ook gedaan bij FC Utrecht zegt voorzitter Teun den Hartog in gesprek met NU.nl.

"We moeten in gesprek met die jongens van zondag." Den Hertog geeft aan dat niet alle supporters staan te trappelen om een tafelgesprek met de supportersvereniging. "Er zijn er wel die in gesprek willen en die geholpen willen worden, maar je gaat nooit iedereen om tafel krijgen."

De coronapandemie heeft er volgens Den Hartog voor gezorgd dat het contact tussen de supportersvereniging en de aanhang minder is geworden. "We moeten er met zijn allen voor zorgen dat we het contact weer terug zien te krijgen, dat is stap 1."

De KNVB bevestigt ook dat de coronapandemie invloed heeft gehad. "We kunnen wel zeggen dat het gooien van bier of vuurwerk sinds weer vaker voorkomt. En dan nu ook zo'n spreekkoor." De persvoorlichter zegt dat er wellicht verschillende verklaringen voor zijn. "Het kunnen ook nieuwe stadionbezoekers zijn die gecorrigeerd moeten worden."

Er werd tijdens de wedstrijd van FC Utrecht - Ajax een vuurwerkbom gegooid door Utrecht-aanhang. De vuurwerkgooier is inmiddels opgepakt. Er werd tijdens de wedstrijd van FC Utrecht - Ajax een vuurwerkbom gegooid door Utrecht-aanhang. De vuurwerkgooier is inmiddels opgepakt. Foto: Getty Images

'Utrecht-supporters zongen liederen om de apengeluiden te overschaduwen'

Om er toch voor te zorgen het wangedrag te stoppen is de supportersvereniging in gesprek met FC Utrecht. "Wij zitten heel vaak met clubleiding. We hebben afgelopen dagen gesproken met de supporterscoördinator en zelfs met Thijs van Es" De gesprekken die gevoerd worden gaan over hoe de club kan voorkomen dat deze incidenten blijven plaatsvinden.

Tijdens de apengeluiden, die Den Hartog zelf niet gehoord heeft, was er een andere groep supporters die andere liederen zongen om de racistische bejegeningen te overschaduwen. "Onze eigen trainer is een Surinaamse jongen, dus ik praat het zeker niet goed. Maar de apengeluiden zijn wel uit zijn verband getrokken", aldus Den Hertog.