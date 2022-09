De commissie-Mijnals, die zich bezighoudt met racisme, discriminatie en inclusiviteit in het voetbal, vindt dat de KNVB harder moet optreden tegen racisme. "Op papier zijn de dingen gewoon heel goed geregeld, maar als er iets gebeurt, hoort niemand wat", zegt voorzitter Humberto Tan in gesprek met NU.nl.

Na de apengeluiden die een kleine twee weken geleden te horen waren tijdens FC Utrecht-Ajax (0-2) heeft de commissie-Mijnals een advies gegeven aan de KNVB.

Tan, de voorzitter van de commissie, zegt in gesprek met NU.nl dat dit advies bestaat uit betere handhaving tijdens wedstrijden en het controleren van wat de clubs daadwerkelijk doen om dit wangedrag te voorkomen.

"Op papier zijn de dingen gewoon heel goed geregeld", aldus Tan, die stelt dat er moet worden gekeken naar wat er wel en niet gedaan wordt bij de uitvoering van het aanvalsplan tegen racisme en discriminatie. "De KNVB moet het stappenplan nakomen. Oftewel consequenties voor licenties."

'Hoeven geen nieuwe regels te verzinnen'

In het stappenplan staat onder meer dat clubs die zich onvoldoende hebben ingespannen om discriminatie te bestrijden te maken kunnen krijgen met puntenaftrek. "We hoeven geen nieuwe regels te verzinnen, die zijn er al. We moeten ze alleen wel nakomen met zijn allen", zegt Tan.

FC Utrecht, dat zondag thuis speelt tegen NEC, heeft afgelopen week een stadionverbod opgelegd aan de vier supporters die zich tijdens de thuiswedstrijd tegen Ajax schuldig hadden gemaakt aan racistische uitingen.

Daarnaast zijn er meerdere supporters gearresteerd vanwege het plegen van strafbare feiten in het stadion. "Het is een opsomming waarvoor wij ons enorm schamen", aldus technisch directeur Thijs van Es in een verklaring.

In 2020 werd een aanvalsplan gepubliceerd

De overheid en de KNVB besloten in 2019 dat er een intensievere gezamenlijke aanpak nodig was voor het aanpakken van racisme en discriminatie in het voetbal. Dit gebeurde na

de racistische uitingen door FC Den Bosch-supporters richting toenmalig Excelsior-speler Ahmad Mendes Moreira.

In afstemming met de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en maatschappelijke belangenorganisaties is er in 2020 een aanvalsplan gepubliceerd genaamd: 'Ons voetbal is van iedereen'."

Een van de twintig maatregelen heeft geleid tot de oprichting van de commissie-Mijnals. De commissie adviseert gevraagd en ongevraagd de KNVB en overheid over racisme en discriminatie in het voetbal.

De commissie-Mijnals bestaat uit, van v.l.n.r. Ahmed Marcouch, Jeroen Visscher, Daphne Koster, Humberto Tan, Ruud Gullit, Robert Geerlings, Marjan Olfers en Jacinta Lieuwes. De commissie-Mijnals bestaat uit, van v.l.n.r. Ahmed Marcouch, Jeroen Visscher, Daphne Koster, Humberto Tan, Ruud Gullit, Robert Geerlings, Marjan Olfers en Jacinta Lieuwes. Foto: KNVB Media

KNVB: 'Uiteindelijk willen we hetzelfde'

De KNVB zegt tegen NU.nl dat het advies is ingezien en dat ze in gesprek gaat met de commissie. "Vergeet niet dat we uiteindelijk hetzelfde willen en dat is waar we ook over in gesprek gaan", aldus de woordvoerder van de voetbalbond.

"De apengeluiden waren tijdens de wedstrijd niet goed te horen door de scheidsrechter. Het is daarom belangrijk om na te gaan wat er precies gebeurd is en welke stappen na deze gebeurtenis zijn gezet. Zoals wij vernomen hebben waren de apengeluiden heel kort te horen waardoor er niet ingegrepen is, maar dit is per incident verschillend", aldus de persvoorlichter van de KNVB.

Clubs moeten meer doen

De commissie heeft de KNVB geadviseerd om beter naar de acties van de clubs te kijken. "Heb je als club voldoende gedaan om dit supportersgedrag te voorkomen en heb je ook voldoende voorlichtingsavonden?", zijn volgens Tan de vragen die gesteld moeten worden.

De supportersvereniging van FC Utrecht werkt volgens voorzitter Teun den Hartog nauw samen met de club om wangedrag van de aanhang te voorkomen. "We zitten heel vaak met de clubleiding en met algemeen directeur Thijs van Es", zegt Den Hartog tegen NU.nl. De gesprekken die gevoerd worden gaan over hoe de club kan voorkomen dat deze incidenten plaatsvinden.

De apengeluiden waren te horen vanaf de 'Bunnikside' in het Galgenwaard stadion. De apengeluiden waren te horen vanaf de 'Bunnikside' in het Galgenwaard stadion. Foto: Pro Shots

'Een bloemetje lost niets op'

FC Utrecht liet in een statement op zijn site weten dat 'de maat vol is'. "We zijn dit gedrag zat. Deze raddraaiers willen en gaan we weren, dit heeft niets met support te maken", aldus Van Es.

De club wil in gesprek blijven met diverse partijen, waaronder groepen supporters. Van Es gaf aan dat de club tijdens dit proces de 'welwillende' supporters hard nodig heeft. "De verbinding moet er zijn, de frustraties moeten uitgesproken worden. Het is een proces van de lange adem."

Na de apengeluiden werd Brobbey gelijk om een reactie gevraagd voor de tv-camera. Volgens Tan heeft het slachtoffer benaderen geen zin. "De speler kan zich helaas niet uitspreken over dit soort zaken en dat zegt genoeg over dit probleem in de voetbalcultuur."

Brobbey ontving de maandag na de wedstrijd een bloemetje van FC Utrecht. "Heel leuk dat FC Utrecht een bloemetje stuurt, maar dit lost niks op en we moeten niet alleen naar de slachtoffers kijken", aldus Tan.