Ajax heeft dinsdag een akkoord bereikt met Sevilla over de komst van Lucas Ocampos. Volgens De Telegraaf en VI betalen de Amsterdammers 20 miljoen euro voor de aanvaller.

De 28-jarige Ocampos is de beoogde opvolger van Antony. Ajax verkocht de Braziliaan dinsdag voor minstens 95 miljoen euro aan Manchester United. Hakim Ziyech zou de belangrijkste kandidaat zijn geweest om de voorhoede te versterken, maar Chelsea wil de oud-Ajacied alleen verkopen en niet verhuren.

Naar verluidt is Ocampos persoonlijk al akkoord met Ajax. Hij moet nog wel medisch gekeurd worden. De Amsterdammers hebben nog tot en met woensdagavond om de transfer af te ronden, want dan sluit de markt.

Ocampos speelt sinds de zomer van 2019 voor Sevilla, dat hem toen overnam van Olympique de Marseille. De Argentijn speelde 135 officiële wedstrijden voor de Spaanse club en was daarin goed voor 34 doelpunten en 15 assists. Ocampos speelde eerder voor River Plate, AS Monaco, Genoa en AC Milan.

Lucas Ocampos lijkt bij Ajax de opvolger van Antony te worden. Foto: Getty Images

Transferuitgaven Ajax ver boven 100 miljoen deze zomer

Met Ocampos haalt Ajax een tienvoudig international van Argentinië binnen. De aanvaller, die als links- en rechtsbuiten uit de voeten kan, hoopt in Amsterdam een plek in de selectie voor het WK van eind dit jaar in Qatar af te dwingen.

Door de aanstaande komst van Ocampos komen de transferuitgaven van Ajax deze zomer ver boven de 100 miljoen euro uit. De 36-voudig landskampioen haalde eerder onder anderen Steven Bergwijn, Calvin Bassey, Brian Brobbey, Owen Wijndal, Ahmetcan Kaplan, Francisco Conceição en Jorge Sánchez voor miljoenen euro's.

Daartegenover staat het vertrek van meerdere spelers die vorig seizoen een basisplek hadden. Naast Antony vertrokken onder anderen Lisandro Martínez (Manchester United), Sébastien Haller (Borussia Dortmund) en Ryan Gravenberch (Bayern München) voor veel geld uit Amsterdam.