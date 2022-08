Het Nederlands elftal komt bij het komende WK met een "maatschappelijke actie" die gericht is op de verbetering van de positie van arbeidsmigranten in Qatar. Het is nog onbekend hoe de actie er precies gaat uitzien.

"We hebben al een aantal ideeën. Die leggen we voor aan de spelers en dan kunnen ze aangeven wat ze wel of niet willen doen", zegt Gijs de Jong, secretaris-generaal van de KNVB. "We proberen daarin zoveel mogelijk op te trekken met andere landen."

Eind december reisde een delegatie van de KNVB af naar Qatar, waar werd gesproken met verschillende mensenrechtenorganisaties, Qatarese ministeries en vertegenwoordigers van arbeidsmigranten. Het toernooi staat in een negatief daglicht vanwege de schendingen van de mensenrechten.

De Jong kan nog niet vertellen over de invulling van de actie, maar verwijst naar eerdere eindtoernooien van Oranje. Bij de laatste WK-deelname van het Nederlands elftal bracht de selectie van trainer Louis van Gaal onder meer een bezoek aan de favela Santa Marta in Rio de Janeiro.

Op het WK in Zuid-Afrika in 2010 bezochten de internationals Robbeneiland, waar Nelson Mandela jarenlang gevangen zat. Twee jaar later gingen de toenmalige bondscoach Bert van Marwijk en zijn spelers, bij het EK van 2012 in Polen en Oekraïne, naar het voormalige concentratiekamp Auschwitz-Birkenau.

Het WK voetbal in Qatar begint op 20 november en duurt tot en met 18 december. Oranje begint het toernooi op 21 november met een wedstrijd tegen Senegal.