Joshua Zirkzee verlaat Bayern München voor Bologna. De Nederlander tekent een contract voor vier jaar bij de club uit de Serie A. 'Der Rekordmeister' heeft in de overeenkomst wel een terugkoopoptie opgenomen.

"Joshua heeft veel potentie. Het is nu essentieel voor zijn ontwikkeling dat hij veel wedstrijden gaat spelen", zegt Bayern-directeur Hasan Salihamidzic. "Joshua blijft voor ons een heel interessante speler en daarom hebben we een terugkoopoptie bedongen. We zullen zijn ontwikkeling in Bologna op de voet volgen."

De 21-jarige Zirkzee speelde in de jeugd van ADO Den Haag en Feyenoord, maar koos in de zomer van 2017 voor een overstap naar Bayern München. De aanvaller maakte in december 2019 zijn debuut in de hoofdmacht van de Duitse grootmacht, maar kon sindsdien niet op veel speeltijd rekenen.

In januari 2021 werd Zirkzee een half jaar aan Parma verhuurd. Mede door blessureleed kwam hij in Italië slechts tot vier officiële wedstrijden. Vorig seizoen speelde Zirkzee op huurbasis voor Anderlecht, waar hij een overwegend goede indruk maakte. De geboren Schiedammer was in 47 wedstrijden goed voor 18 doelpunten en 13 assists.

Met Bologna treft Zirkzee de huidige nummer zestien in de Serie A. De jeugdinternational is de zesde Nederlander die het shirt van de club gaat dragen. Met Jerdy Schouten, Mitchell Dijks en Denso Kasius staan er momenteel drie landgenoten onder contract bij Bologna.

Zirkzee kan in theorie donderdag al zijn debuut maken voor Bologna. De ploeg van trainer Sinisa Mihajlovic, die na drie competitiewedstrijden nog wacht op een overwinning, speelt dan thuis tegen Salernitana.