Na een fikse coronabesmetting en een vroege uitschakeling op het EK zat Vivianne Miedema er flink doorheen. Van haar club Arsenal kreeg ze langer dan gebruikelijk de tijd om het slechte toernooi te verwerken. "Ik wil niet 100.000 keer dat EK terughalen."

Het was een beeld dat beklijfde na de roemloze uitschakeling van de Oranjevrouwen op het EK in Engeland. Na de 1-0-nederlaag tegen Frankrijk barstte Miedema in de interviewruimte in Rotherham in tranen uit. Ze voelde zich "leeg" en wilde naar huis. Wat haar toernooi moest worden, in het land waar ze een grote ster is, draaide door een coronabesmetting uit op een drama. "Mijn hele toernooi was gewoon kut", zei ze zonder opsmuk.

Miedema had tijd nodig om het EK te verwerken, vertelt ze ruim een maand na dato bij haar terugkeer bij de Oranjevrouwen. Van Arsenal kreeg ze aanvankelijk tien dagen vakantie, maar na een gesprek met de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal werd die met vijf dagen verlengd.

Met haar nieuwe vriendin en Engels international Beth Mead vertrok ze naar het Griekse eiland Zakynthos. "Ik wilde het EK afsluiten. Iedereen weet dat het voor mij niet is gelopen zoals ik vooraf had gehoopt. Je hebt tijd nodig om dat om te zetten. Soms kan dat alleen als je niet in de voetbalwereld, bij Arsenal of het Nederlands elftal bent."

Mead lijkt dan op voorhand niet de ideale reispartner. Zij werd met het Engeland van Sarina Wiegman Europees kampioen en was met zes doelpunten de grote ster bij de Engelse vrouwen. Of zoals Miedema het zegt: "Bij haar was alles leuk en geweldig en bij mij was alles hartstikke kut en niks."

Toch lukte het Miedema om goed te reflecteren. "Uiteindelijk is het ook gewoon klaar, ongeacht of het goed of slecht ging. Je moet door naar het volgende seizoen. Op het moment dat je bij Arsenal binnenloopt, gaat de focus op Arsenal en de eerstvolgende wedstrijd. Ik wil niet 100.000 keer dat EK terughalen."

Vivianne Miedema zat er flink doorheen na de uitschakeling van de Oranjevrouwen. Foto: Getty Images

'De speelsters moeten het gewoon beter doen'

Tijdens haar vakantie moest Miedema noodgedwongen weer aan het EK denken. Als superster van de selectie evalueerde ze met haar ploeggenoten, enkele stafleden en KNVB-directeur Jan Dirk van der Zee het teleurstellend verlopen EK. De voetbalbond ontsloeg vervolgens bondscoach Mark Parsons. Zijn congé kwam niet als een verrassing: het klikte al langer niet tussen Parsons en de speelsters.

"Kijk, er was natuurlijk geen makkelijke uitweg", zegt Miedema. "Er is niet maar één ding verkeerd gegaan. Volgens mij moeten we daar allemaal onze verantwoordelijkheid in nemen. Het is zonde dat het EK zo is gelopen."

Miedema vindt het onterecht dat Parsons als hoofschuldige van het mislukte EK werd aangewezen. "Ik heb altijd gezegd, en zo sta ik er al mijn hele carrière in: het komt niet allemaal aan op de coach. Het komt ook aan op de speelsters en iedereen die in Engeland was. Dat waren zo'n 40 tot 45 mensen. Dat kan je niet naar maar één iemand herleiden."

"Het is niet mijn beslissing geweest om iemand weg te doen of een nieuwe coach aan te stellen. Je moet 100 procent geven, onder wie dan ook. Of het nou Andries Jonker, Mark Parsons of Sarina Wiegman is die voor de groep staat: wij moeten het gewoon beter doen dan we op het EK hebben gedaan. Daarmee moeten we aan de slag."

Vivianne Miedema in actie tijdens de dinsdagtraining van de Oranjevrouwen. Foto: Pro Shots

'Moeten niet alleen naar fitheid kijken'

Onder de nieuwe bondscoach Andries Jonker willen de Oranjevrouwen een nieuwe start maken. Miedema miste maandag de eerste werkdag van de voormalige rechterhand van Louis van Gaal, omdat ze zes uur vast stond op een vliegveld. Dinsdag sloeg ze delen van de groepstraining over, omdat ze nog niet helemaal topfit is.

Miedema kan daardoor nog niet goed zeggen welke eerste indruk Jonker op haar had gemaakt. "Maar in de gesprekken vooraf was hij heel eerlijk, open en direct. Hij weet wat hij wil en heeft heel veel meegemaakt. Dat zie je in zijn manier van doen. Dat gaat onze groep helpen."

Jonker zei bij zijn start dat de Oranjevrouwen fitter moeten worden om terug te kunnen keren aan de wereldtop. Miedema vindt dat daar niet volledig de nadruk op moet worden gelegd. "We zitten niet in de situatie dat speelsters 90 kilo wegen en te zwaar zijn. Ik sta dagelijks met enkele speelsters van Engeland op het veld. Ze zijn echt niet fitter dan de speelsters die ik hier bij Oranje om me heen heb."

"Dat we als team op het toernooi niet fit waren, dat weten we allemaal. We hebben coronagevallen gehad, ik was niet fit tegen Frankrijk. Door de omstandigheden kon je dat ook niet verwachten. Daan (Daniëlle van de Donk, red.) en Lieke (Martens, red.) zijn normaal gesproken topfit, maar konden vorig seizoen minder spelen door blessures. Daar kan je de speelsters ook niet op afrekenen."

"Maar als team stond Engeland er wel en wij niet. We moeten niet alleen op de fitheid borduren, maar vooral op het voetballende. We moeten gewoon beter aan de bal zijn. Als dat lukt, we in de flow komen en we meer vertrouwen hebben, hebben we een prima team."