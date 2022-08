Ajax verhuurt Naci Ünüvar voor de rest van het seizoen aan Trabzonspor. Het negentienjarige talent kreeg in de voorbereiding op het nieuwe seizoen geregeld speeltijd van trainer Alfred Schreuder, maar kwam in de Eredivisie nog niet in actie.

Ünüvar kiest met Trabzonspor voor de kampioen van Turkije, die dit seizoen uitkomt in de Europa League. Hij wordt bij de club ploeggenoot van Stefano Denswil, die tot 2014 voor Ajax speelde.

Nederlands jeugdinternational Ünuvar staat al jaren te boek als een van de grootste talenten van Ajax, maar tot een doorbraak kwam het nog niet. Begin 2020 maakte hij op zeventienjarige leeftijd in de KNVB-bekerwedstrijd tegen SV Spakenburg zijn debuut in de hoofdmacht en benutte een strafschop.

Bij Jong Ajax was Ünüvar de afgelopen jaren wel een vaste waarde en zelfs een van de uitblinkers. Vorig seizoen scoorde hij zestien keer in 33 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie.

Ajax bevestigde eerder op de dag transfer Antony

Ünüvar hoopt zich bij Trabzonspor door te ontwikkelen. De club van trainer Abdullah Avci staat na een teleurstellende seizoenstart op de achtste plaats in de Turkse Süper Lig. Ünüvar verlengde deze zomer zijn contract bij Ajax met drie jaar tot medio 2026.

Eerder op de dag bevestigde Ajax dat Antony voor 95 miljoen euro de overstap maakt naar Manchester United. Maandag vertrok Sean Klaiber transfervrij naar FC Utrecht.

De Eredvisie-koploper hoopt dinsdag of woensdag, de dag dat de transfermarkt voor Nederlandse clubs sluit, nog toe te slaan. Naar verluidt is Ajax in de markt voor de Griekse Benfica-doelman Odysseas Vlachodimos en de Argentijnse vleugelspeler Lucas Ocampos van Sevilla.